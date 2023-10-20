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Астрологический прогноз на 20 октября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
153
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 20 октября

Коралл - счастливый камень дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: время благоприятно для воплощения в жизнь проектов, которые можно закончить до конца рабочего дня, что более чем уместно в пятницу – накануне выходных. 

Символ дня: роза ветров. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 7. 

Счастливый цвет дня: белый, сиреневый, лиловый. 

Счастливые камни дня: сапфир, коралл, гелиотроп. 

За какую часть тела отвечает: легкие. 

Болезни дня: болезни, связанные с дыхательными путями, могут оказаться опасными, поэтому необходимо остерегаться переохлаждения и вирусных инфекций. 

Питание дня: голодание и пост принесут пользу, от куриного мяса и яиц необходимо отказаться. 

Стрижка дня: стричь волосы нежелательно – это может привести к ссорам и конфликтам с окружающими людьми. 

Дачные работы дня: можно заниматься консервацией, солить огурцы и квасить капусту и яблоки. 

Магия и мистика дня: можно делать талисманы на привлечение удачи в торговле и бизнесе. 

Сны дня: сны нынешней ночи несут человеку полезную информацию, которой он должен воспользоваться себе во благо. 

Табу дня: нельзя лгать и обижать других людей – как близких, так и незнакомых. 

Цитата дня: "Спокойствие – сильнее эмоций. Молчание – громче крика. Равнодушие – страшнее войны" (Мартин Лютер). 

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Дата публикации
Просмотры
153
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