Астрологический прогноз на 20 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: силы зла властвуют безраздельно, велик риск попасть под чужое влияние и стать жертвой мошенников. О словах, сказанных под влиянием эмоций, придется долго сожалеть. Можно добиваться справедливости, защищать слабых и отстаивать свое доброе имя. В делах можно допустить досадные ошибки, поэтому их лучше отложить до понедельника.

Символ дня: шакал.

Стихия дня: Металл.

Энергетика дня: день располагает к активным действиям.

Число дня: 6

Цвет дня: алый.

Камни дня: агат, гагат, морион.

За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа.

Болезни дня: возможно обострение хронических заболеваний, особенно связанных с поджелудочной железой. Стоит соблюдать осторожность, употребляя лекарственные препараты, их передозировка может привести к отравлению.

Слова дня: самоконтроль, самодисциплина.

Геометрическая фигура дня: круг.

Брак и отношения дня: возможны бурные ссоры с любимым человеком, которые, увы, не сразу приведут к таким же бурным примирениям.

Мистика дня: можно перечитывать эзотерическую литературу – в ней откроется много новых знаний.

Табу дня: под строжайшим запретом находятся азартные игры – велика вероятность серьезного проигрыша.

Какие люди рождаются в этот день: тех, кто появляется на свет в этот день, отличает чрезмерная чувствительность и эмоциональность, делающая их неуживчивыми и бескомпромиссными. Она мешает им выстраивать отношения с окружающими, тем не менее они способны оказывать влияние на огромные массы людей и убеждать их в идеях, которые проповедуют. Чаще всего становятся журналистами-фрилансерами и политическими лидерами.

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