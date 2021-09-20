Астрологический прогноз на 20 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Прогноз дня: силы зла властвуют безраздельно, велик риск попасть под чужое влияние и стать жертвой мошенников. О словах, сказанных под влиянием эмоций, придется долго сожалеть. Можно добиваться справедливости, защищать слабых и отстаивать свое доброе имя. В делах можно допустить досадные ошибки, поэтому их лучше отложить до понедельника.
Символ дня: шакал.
Стихия дня: Металл.
Энергетика дня: день располагает к активным действиям.
Число дня: 6
Цвет дня: алый.
Камни дня: агат, гагат, морион.
За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа.
Болезни дня: возможно обострение хронических заболеваний, особенно связанных с поджелудочной железой. Стоит соблюдать осторожность, употребляя лекарственные препараты, их передозировка может привести к отравлению.
Слова дня: самоконтроль, самодисциплина.
Геометрическая фигура дня: круг.
Брак и отношения дня: возможны бурные ссоры с любимым человеком, которые, увы, не сразу приведут к таким же бурным примирениям.
Мистика дня: можно перечитывать эзотерическую литературу – в ней откроется много новых знаний.
Табу дня: под строжайшим запретом находятся азартные игры – велика вероятность серьезного проигрыша.
Какие люди рождаются в этот день: тех, кто появляется на свет в этот день, отличает чрезмерная чувствительность и эмоциональность, делающая их неуживчивыми и бескомпромиссными. Она мешает им выстраивать отношения с окружающими, тем не менее они способны оказывать влияние на огромные массы людей и убеждать их в идеях, которые проповедуют. Чаще всего становятся журналистами-фрилансерами и политическими лидерами.
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