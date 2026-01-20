- Дата публикации
Астрологический прогноз на 20 января
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: нежелательно приступать к новым начинаниям — к успеху они не приведут, поэтому правильнее будет довести до ума те, что уже начаты, но не окончены.
Символ дня: снежный барс.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: желтый, золотистый.
Счастливые камни дня: рубин, авантюрин.
За какую часть тела отвечает: голова, затылок.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило бывают продолжительными и плохо поддающимися лечению, поэтому откладывать его не следуете.
Питание дня: можно употреблять острые блюда с большим количеством специй — они «разгонят» кровь и ускорят метаболизм.
Стрижка дня: не лучший день для стрижки.
Магия и мистика дня: можно изготавливать отвары и снадобья из лекарственных трав.
Сны дня: плохой сон, приснившийся нынешней ночью, свидетельствует о снижении жизненного тонуса.
Табу дня: от гадания нужно отказаться.
Цитата дня: «Человеку нужен человек» (Станислав Лем).
