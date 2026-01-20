Астрологический прогноз на 20 января

Снежный барс / © Credits

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: нежелательно приступать к новым начинаниям — к успеху они не приведут, поэтому правильнее будет довести до ума те, что уже начаты, но не окончены.

Символ дня: снежный барс.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: желтый, золотистый.

Счастливые камни дня: рубин, авантюрин.

За какую часть тела отвечает: голова, затылок.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило бывают продолжительными и плохо поддающимися лечению, поэтому откладывать его не следуете.

Питание дня: можно употреблять острые блюда с большим количеством специй — они «разгонят» кровь и ускорят метаболизм.

Стрижка дня: не лучший день для стрижки.

Магия и мистика дня: можно изготавливать отвары и снадобья из лекарственных трав.

Сны дня: плохой сон, приснившийся нынешней ночью, свидетельствует о снижении жизненного тонуса.

Табу дня: от гадания нужно отказаться.

Цитата дня: «Человеку нужен человек» (Станислав Лем).

