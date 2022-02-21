Астрологический прогноз на 21-22 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: 22-й лунный день, который продлится почти двое суток, благоприятен для достижения любой профессиональной цели, если только она не связана с торговлей. Можно также обдумывать неординарные идеи и принимать важные решения.

Символ дня: Золотой Ключик.

Стихия дня: Дерево.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: красный и черный.

Счастливые камни дня: синий сапфир, синяя яшма, голубой нефрит.

За какую часть тела отвечает: крестец, тазобедренный пояс, позвоночник.

Болезни дня: организм нуждается в усиленных физических нагрузках, к которым, тем не менее, необходимо подходить с осторожностью – велика вероятность переломов, вывихов и растяжений.

Афоризм дня: "Свободен лишь тот, кто владеет собой" (Фридрих Шиллер).

Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник.

Брак и отношения дня: брак можно заключать только единомышленникам, которые не только любят друг друга, но и одинаково смотрят на мир вообще и жизнь в частности.

Магия и мистика дня: можно изучать Библию и эзотерические монографии.

Табу дня: нельзя использовать во зло чужие тайны.