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Астрологический прогноз на 21-22 февраля

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Астрологический прогноз на 21-22 февраля

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Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: 22-й лунный день, который продлится почти двое суток, благоприятен для достижения любой профессиональной цели, если только она не связана с торговлей. Можно также обдумывать неординарные идеи и принимать важные решения. 

Символ дня: Золотой Ключик. 

Стихия дня: Дерево. 

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 4. 

Счастливый цвет дня: красный и черный. 

Счастливые камни дня: синий сапфир, синяя яшма, голубой нефрит. 

За какую часть тела отвечает: крестец, тазобедренный пояс, позвоночник. 

Болезни дня: организм нуждается в усиленных физических нагрузках, к которым, тем не менее, необходимо подходить с осторожностью – велика вероятность переломов, вывихов и растяжений. 

Афоризм дня: "Свободен лишь тот, кто владеет собой" (Фридрих Шиллер). 

Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник. 

Брак и отношения дня: брак можно заключать только единомышленникам, которые не только любят друг друга, но и одинаково смотрят на мир вообще и жизнь в частности. 

Магия и мистика дня: можно изучать Библию и эзотерические монографии. 

Табу дня: нельзя использовать во зло чужие тайны. 

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