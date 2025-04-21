Астрологический прогноз на 21 апреля

Крокодил / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: начинать новые дела не следует — важно завершать те, что уже находятся в работе.

Символ дня: крокодил.

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Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: оранжевый.

Счастливые камни дня: сардер, черный нефрит, крокодилит.

За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, длятся долго, поэтому важно сразу же обратиться к врачу.

Питание дня: мясо и рыбу в рационе следует ограничить, от алкоголя отказаться категорически.

Стрижка дня: сегодня нежелательно не только стричься, но и вообще лишний раз прикасаться к волосам.

Дачные работы дня: можно обрезать деревья и кусты, придавая им нужную форму.

Магия и мистика дня: можно выставлять энергетическую защиту, используя визуализацию — например, создавать вокруг себя зеркальный кокон, отражающий — и возвращающий таким образом — зло тем, от кого оно исходит.

Сны дня: сны нынешнего дня обманчивы, поэтому принимать их близко к сердцу не стоит.

Табу дня: нельзя отвечать грубостью на грубость, а оскорблением на оскорбление — конфликтов нужно избегать.

Цитата дня: «Каждую минуту гнева ты теряешь 60 секунд счастья» (Ральф Уолдо Эмерсон).

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