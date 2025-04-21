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Астрологический прогноз на 21 апреля
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: начинать новые дела не следует — важно завершать те, что уже находятся в работе.
Символ дня: крокодил.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: оранжевый.
Счастливые камни дня: сардер, черный нефрит, крокодилит.
За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, длятся долго, поэтому важно сразу же обратиться к врачу.
Питание дня: мясо и рыбу в рационе следует ограничить, от алкоголя отказаться категорически.
Стрижка дня: сегодня нежелательно не только стричься, но и вообще лишний раз прикасаться к волосам.
Дачные работы дня: можно обрезать деревья и кусты, придавая им нужную форму.
Магия и мистика дня: можно выставлять энергетическую защиту, используя визуализацию — например, создавать вокруг себя зеркальный кокон, отражающий — и возвращающий таким образом — зло тем, от кого оно исходит.
Сны дня: сны нынешнего дня обманчивы, поэтому принимать их близко к сердцу не стоит.
Табу дня: нельзя отвечать грубостью на грубость, а оскорблением на оскорбление — конфликтов нужно избегать.
Цитата дня: «Каждую минуту гнева ты теряешь 60 секунд счастья» (Ральф Уолдо Эмерсон).
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