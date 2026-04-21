- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 79
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 21 апреля
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: к работе над новыми проектами лучше не приступать, если же другого выхода нет, действовать нужно спокойно и взвешенно — только так можно будет добиться успеха.
Символ дня: единорог.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: цвет голубой, аквамарин, синий.
Счастливые камни дня: янтарь, розовый халцедон.
За какую часть тела отвечает: пищевод.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, опасны не столько своим течением, которое особой опасности не представляет, сколько возможными осложнениями, поэтому их ни в коем случае нельзя оставлять недолеченным.
Питание дня: необходимо исключить из рациона продукты брожения – они могут вызвать раздражение стенок кишечника.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки: она не только улучшит внешний вид, но и укрепит здоровье.
Дачные работы дня: можно прореживать всходы — как в теплице, так и в открытом грунте.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды на привлечение удачи в финансах и бизнесе
Сны дня: сны нынешнего дня несут много полезной информации, поэтому не стоит их игнорировать.
Табу дня: нельзя допускать не только злых слов, но и недобрых мыслей.
Цитата дня: «Каждый усматривает в другом лишь то, что содержится в нем самом, ибо он может постичь и понимать его лишь в меру своего собственного интеллекта» (Артур Шопенгауэр).
