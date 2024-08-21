Астрологический прогноз на 21 августа

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: не стоит начинать новые и важные дел, принимать серьезные решения, проводить переговоры, от которых зависит развитие бизнеса, и доверять незнакомым людям.
Символ дня: Обезьяна.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: зеленый.
Счастливые камни дня: агат, аметист, опал.
За какую часть тела отвечает: легкие, толстый кишечник.
Болезни дня: к болезням, начавшимся в этот день, необходимо отнестись с максимальным вниманием – они могут протекать долго и иметь серьезные последствия.
Питание дня: лечебное голодание или разгрузочный день не только поможет избавиться от болезней, но и очистит организм.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: день благоприятен для любых работ в саду или огороде.
Магия и мистика дня: можно проводить любые обряды и читать заговоры, избавляющие от порчи и сглаза.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают пророческими, особенно если они касаются состояния здоровья – не стоит их игнорировать.
Табу дня: нельзя злоупотреблять алкоголем, курением и кофе.
Цитата дня: «У нас есть искусство, чтобы не умереть от правды» (Фридрих Ницше).
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