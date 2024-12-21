Астрологический прогноз на 21 декабря

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: самый революционный день во всем лунном календаре: несмотря на входной день, можно двигаться вперед и вверх, не обращая внимания на препятствия – только так можно добиться успеха.

Символ дня: Пегас.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: фиолетовый.

Счастливые камни дня: авантюрин, александрит.

За какую часть тела отвечает: кровь.

Болезни дня: болезни нынешнего дня серьезной опасности не несут, особенно если больному будет обеспечен серьезный уход.

Питание дня: нельзя переедать, непременно нужно исключить из рациона жирное, жареное и алкоголь.

Стрижка дня: для стрижки день благоприятен.

Магия и мистика дня: можно делать отворот от своего порога для плохих людей.

Сны дня: сны нынешней ночи – отражение нашего внутреннего состояния: негативные сновидения свидетельствуют об усталости и переутомлении – возможно, стоит взять отпуск или хотя бы отгулы.

Табу дня: нельзя принимать не опробованные лекарства и превышать дозу принимаемых давно.

Цитата дня: «Я полагаю, что каждое полотно, натюрморт, ландшафт, все, что угодно – в самой глубине души автопортрет» (Туве Янссон).

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