Астрологический прогноз на 21 декабря

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: самый революционный день во всем лунном календаре: несмотря на входной день, можно двигаться вперед и вверх, не обращая внимания на препятствия – только так можно добиться успеха.
Символ дня: Пегас.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: фиолетовый.
Счастливые камни дня: авантюрин, александрит.
За какую часть тела отвечает: кровь.
Болезни дня: болезни нынешнего дня серьезной опасности не несут, особенно если больному будет обеспечен серьезный уход.
Питание дня: нельзя переедать, непременно нужно исключить из рациона жирное, жареное и алкоголь.
Стрижка дня: для стрижки день благоприятен.
Магия и мистика дня: можно делать отворот от своего порога для плохих людей.
Сны дня: сны нынешней ночи – отражение нашего внутреннего состояния: негативные сновидения свидетельствуют об усталости и переутомлении – возможно, стоит взять отпуск или хотя бы отгулы.
Табу дня: нельзя принимать не опробованные лекарства и превышать дозу принимаемых давно.
Цитата дня: «Я полагаю, что каждое полотно, натюрморт, ландшафт, все, что угодно – в самой глубине души автопортрет» (Туве Янссон).
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