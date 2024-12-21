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Астрологический прогноз на 21 декабря

Астрологический прогноз на 21 декабря

Пегас - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: самый революционный день во всем лунном календаре: несмотря на входной день, можно двигаться вперед и вверх, не обращая внимания на препятствия – только так можно добиться успеха. 

Символ дня: Пегас. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 3. 

Счастливый цвет дня: фиолетовый. 

Счастливые камни дня: авантюрин, александрит. 

За какую часть тела отвечает: кровь. 

Болезни дня: болезни нынешнего дня серьезной опасности не несут, особенно если больному будет обеспечен серьезный уход. 

Питание дня: нельзя переедать, непременно нужно исключить из рациона жирное, жареное и алкоголь. 

Стрижка дня: для стрижки день благоприятен. 

Магия и мистика дня: можно делать отворот от своего порога для плохих людей. 

Сны дня: сны нынешней ночи – отражение нашего внутреннего состояния: негативные сновидения свидетельствуют об усталости и переутомлении – возможно, стоит взять отпуск или хотя бы отгулы. 

Табу дня: нельзя принимать не опробованные лекарства и превышать дозу принимаемых давно. 

Цитата дня: «Я полагаю, что каждое полотно, натюрморт, ландшафт, все, что угодно – в самой глубине души автопортрет» (Туве Янссон). 

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