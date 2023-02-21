Астрологический прогноз на 21 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: один из лучших в лунном месяце дней для новых начинаний – они окажутся на редкость удачными. Подходит он и для долгосрочного планирования – удастся выбрать правильные цели и найти оптимальные пути их достижения.

Символ дня: Рыба-Кит.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: оранжевый, коралловый, терракотовый, охра.

Счастливые камни дня: жадеит, халцедон.

За какую часть тела отвечает: ротовая полость, зубы.

Болезни дня: необходимо проявить максимальную осторожность в отношении зубной боли – при ее появлении необходимо сразу же обратиться к врачу. Остальные болезни, начавшиеся в этот день, пройдут быстро и без последствий, особенно если вовремя приступить к лечению.

Питание дня: новая диета, если начать придерживаться ее в этот день, даст блестящие результаты

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Дачные работы дня: можно сажать на рассаду семена растений, плоды которых растут под землей. Нежелательно заниматься обрезкой деревьев и кустарников – их можно всерьез "травмировать".

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, избавляющие от порчи и сглаза.

Сны дня: сны нынешней ночи пророческими не являются, но в них может содержаться важная подсказка относительно того, как поступить в беспокоящей жизненной ситуации.

Табу дня: нельзя проявлять агрессию – можно встретить еще более агрессивного человека, а чем такое столкновение завершится, звезды предсказать не могут.

Афоризм дня: "Постоянному и плодовитому злу должен противостоять медленный и упорный труд: не для того, чтобы уничтожить его, а для того, чтобы оно нас не одолело" (Сенека).

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