Астрологический прогноз на 21 февраля
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: несмотря на то, что этот лунный день в данному случае выпадает на субботу, необходимо переходить от слов к делу и начинать действовать.
Символ дня: Единорог.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: голубой, жемчужно-голубой.
Счастливые камни дня: мрамор, бирюза.
За какую часть тела отвечает: пищевод.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты серьезными последствиями, поэтому обратить к врачу следует незамедлительно.
Питание дня: необходимо отказаться от любых продуктов, которые могут раздражать кишечник – прежде всего тех, чье изготовление связано с процессом брожения.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.
Дачные работы дня: можно прореживать рассаду.
Магия и мистика дня: благоприятное время для чтения заговоров, цель которых – привлечение любви и удачи в делах.
Сны дня: сон с неприятным сюжетом означает, что у человека существуют проблемы, о которых он, возможно даже не догадывается.
Табу дня: нельзя кого-либо обсуждать и – особенно! – осуждать, это может не лучшим образом отразиться на собственной репутации
Цитата дня: «То, что сейчас доказано, когда-то было лишь воображаемым» (Уильям Блейк).
