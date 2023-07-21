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Астрологический прогноз на 21 июля

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
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40
Время на прочтение
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Астрологический прогноз на 21 июля

Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день благоприятен для тех, кто уверен в своих силах и, невзирая на любые препятствия, идет к поставленной цели. Тем, кто сомневается в правильности совершаемых действий, лучше перенести их на другое время. 

Символ дня: Единорог. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: голубой, небесный, жемчужный, перламутровый. 

Счастливые камни дня: бирюза, розовый халцедон. 

За какую часть тела отвечает: пищевод. 

Болезни дня: мрамор, бирюза. 

Питание дня: необходимо исключить из рациона ферментированные продукты – соленые (бочковые) огурцы и помидоры, квашеную капусту, квас, сыровяленые колбасы и сыры, они негативно повлияют на состояние желудочно-кишечного тракта.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки. 

Дачные работы дня: растениям необходим усиленный полив. 

Магия и мистика дня: можно проводить магические обряды на любовь и удачу в делах. 

Сны дня: негативные сны, приснившиеся в эту ночь, будут свидетельствовать о том, что в жизни у человека существуют проблемы. 

Табу дня: категорически воспрещается – как, впрочем, и в любой другой день – делать зло другим людям:

Цитата дня: «В каждой перемене, даже самой желанной, всегда таится грусть, ибо то, с чем мы расстаемся, является частью нас самих. Нужно умереть для одной жизни, чтобы войти в другую» (Анатоль Франс). 

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Дата публикации
Просмотры
40
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