Астрологический прогноз на 21 июля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для тех, кто уверен в своих силах и, невзирая на любые препятствия, идет к поставленной цели. Тем, кто сомневается в правильности совершаемых действий, лучше перенести их на другое время.

Символ дня: Единорог.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: голубой, небесный, жемчужный, перламутровый.

Счастливые камни дня: бирюза, розовый халцедон.

За какую часть тела отвечает: пищевод.

Болезни дня: мрамор, бирюза.

Питание дня: необходимо исключить из рациона ферментированные продукты – соленые (бочковые) огурцы и помидоры, квашеную капусту, квас, сыровяленые колбасы и сыры, они негативно повлияют на состояние желудочно-кишечного тракта.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Дачные работы дня: растениям необходим усиленный полив.

Магия и мистика дня: можно проводить магические обряды на любовь и удачу в делах.

Сны дня: негативные сны, приснившиеся в эту ночь, будут свидетельствовать о том, что в жизни у человека существуют проблемы.

Табу дня: категорически воспрещается – как, впрочем, и в любой другой день – делать зло другим людям:

Цитата дня: «В каждой перемене, даже самой желанной, всегда таится грусть, ибо то, с чем мы расстаемся, является частью нас самих. Нужно умереть для одной жизни, чтобы войти в другую» (Анатоль Франс).

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