Астрологический прогноз на 21 июля

Саламандра / © Credits

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда можно начинать ремонт любой степени сложности, а если он выпадет на отпуск — отправляться в путешествие.

Символ дня: саламандра.

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Стихия дня: Земля, Огонь.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: красный и черный.

Счастливые камни дня: хризолит, красный гранит.

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За какую часть тела отвечает: желудок.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут оказаться очень опасными, поэтому тянуть с обращением к врачу не следует.

Питание дня: от мяса нужно отказаться в пользу зелени, овощах и фруктах.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки, так что можно смело отправляться в парикмахерскую.

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Дачные работы дня: от работы на земле нужно отказаться.

Магия и мистика дня: гадание на картах Таро даст ответ на любой вопрос.

Сны дня: сны нынешней ночи часто оказываются вещими — стоит обратить на них внимание.

Табу дня: под запретом сидячий образ жизни.

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Цитата дня: «Несовершенство — это красота, безумие — это гений» (Мэрилин Монро).

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