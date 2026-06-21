Астрологический прогноз на 21 июня

Роза ветров / © Getty Images

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: энергию дня необходимо использовать экономно, совершая только самые важные — в выходной, скорее всего, бытовые — действия.

Символ дня: Роза ветров.

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Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: фиолетовый, сиреневый, белый.

Счастливые камни дня: гелиотроп, бирюза.

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За какую часть тела отвечает: легкие.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, легко излечимы, но от хирургических операций и посещения стоматолога лучше отказаться.

Питание дня: начатая в этот день диета поможет решить вопросы как со здоровьем, так и с фигурой.

Стрижка дня: от стрижки желательно отказаться — она может стать причиной конфликтов с любимым человеком.

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Дачные работы дня: один из лучших дней для любых дачных работ. Время благоприятно для сбора культур со съедобной верхушкой.

Магия и мистика дня: можно изготавливать талисманы, привлекающие удачу в финансовых вопросах и путешествиях.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими — они дадут ответы на важные вопросы, которые мы давно — но пока безуспешно — себе задаем.

Табу дня: нельзя никого обманывать, даже оправдывая свою ложь благими намерениями.

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Цитата дня: «Генералы всегда готовятся к прошлой войне» (Уинстон Черчилль).

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