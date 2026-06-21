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Астрологический прогноз на 21 июня
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: энергию дня необходимо использовать экономно, совершая только самые важные — в выходной, скорее всего, бытовые — действия.
Символ дня: Роза ветров.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: фиолетовый, сиреневый, белый.
Счастливые камни дня: гелиотроп, бирюза.
За какую часть тела отвечает: легкие.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, легко излечимы, но от хирургических операций и посещения стоматолога лучше отказаться.
Питание дня: начатая в этот день диета поможет решить вопросы как со здоровьем, так и с фигурой.
Стрижка дня: от стрижки желательно отказаться — она может стать причиной конфликтов с любимым человеком.
Дачные работы дня: один из лучших дней для любых дачных работ. Время благоприятно для сбора культур со съедобной верхушкой.
Магия и мистика дня: можно изготавливать талисманы, привлекающие удачу в финансовых вопросах и путешествиях.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими — они дадут ответы на важные вопросы, которые мы давно — но пока безуспешно — себе задаем.
Табу дня: нельзя никого обманывать, даже оправдывая свою ложь благими намерениями.
Цитата дня: «Генералы всегда готовятся к прошлой войне» (Уинстон Черчилль).
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