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Астрологический прогноз на 21 марта

Астрологический прогноз на 21 марта

Перламутр - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: новые дела, начатые в этот лунный день, чего бы они ни касались, дадут противоположный результат так что лучше их отложить, то же самое можно сказать и о принятии важных решений. 

Символ дня: Магическая Чаша. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 3. 

Счастливый цвет дня: голубой, лазоревый, аквамарин. 

Счастливые камни дня: розовый жемчуг, желтый коралл, перламутр. 

За какую часть тела отвечает: сердце. 

Болезни дня: поду ударом находится сердечно-сосудистая система, поэтому люди, у которых ее болезни являются хроническими, необходимо соблюдать особую осторожность. 

Питание дня: ища этого дня должна быть постной и легкой, от жирных и тяжёлых блюд нужно отказаться в пользу овощей, фруктов и зелени, также надо пить как можно больше жидкости – луче всего простой, негазированной воды. 

Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен. 

Дачные работы дня: энергетика дня располагает к любым сезонным садово-огородным работам. 

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, использующие магическую силу воды. 

Сны дня: сны нынешней ночи рассказывают человеку о том. Какие ценности – материальные или духовные – превалируют в его жизни. 

Табу дня: пролитая вода может стать дурной приметой. 

Цитата дня: «Духовное развитие человечества н попевает за его техническими успехами, отстает от них» (Томас Манн). 

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