Астрологический прогноз на 21 марта

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: новые дела, начатые в этот лунный день, чего бы они ни касались, дадут противоположный результат так что лучше их отложить, то же самое можно сказать и о принятии важных решений.

Символ дня: Магическая Чаша.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: голубой, лазоревый, аквамарин.

Счастливые камни дня: розовый жемчуг, желтый коралл, перламутр.

За какую часть тела отвечает: сердце.

Болезни дня: поду ударом находится сердечно-сосудистая система, поэтому люди, у которых ее болезни являются хроническими, необходимо соблюдать особую осторожность.

Питание дня: ища этого дня должна быть постной и легкой, от жирных и тяжёлых блюд нужно отказаться в пользу овощей, фруктов и зелени, также надо пить как можно больше жидкости – луче всего простой, негазированной воды.

Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен.

Дачные работы дня: энергетика дня располагает к любым сезонным садово-огородным работам.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, использующие магическую силу воды.

Сны дня: сны нынешней ночи рассказывают человеку о том. Какие ценности – материальные или духовные – превалируют в его жизни.

Табу дня: пролитая вода может стать дурной приметой.

Цитата дня: «Духовное развитие человечества н попевает за его техническими успехами, отстает от них» (Томас Манн).

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