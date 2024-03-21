Астрологический прогноз на 21 марта

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: новые дела, начатые в этот лунный день, чего бы они ни касались, дадут противоположный результат так что лучше их отложить, то же самое можно сказать и о принятии важных решений.
Символ дня: Магическая Чаша.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: голубой, лазоревый, аквамарин.
Счастливые камни дня: розовый жемчуг, желтый коралл, перламутр.
За какую часть тела отвечает: сердце.
Болезни дня: поду ударом находится сердечно-сосудистая система, поэтому люди, у которых ее болезни являются хроническими, необходимо соблюдать особую осторожность.
Питание дня: ища этого дня должна быть постной и легкой, от жирных и тяжёлых блюд нужно отказаться в пользу овощей, фруктов и зелени, также надо пить как можно больше жидкости – луче всего простой, негазированной воды.
Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен.
Дачные работы дня: энергетика дня располагает к любым сезонным садово-огородным работам.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, использующие магическую силу воды.
Сны дня: сны нынешней ночи рассказывают человеку о том. Какие ценности – материальные или духовные – превалируют в его жизни.
Табу дня: пролитая вода может стать дурной приметой.
Цитата дня: «Духовное развитие человечества н попевает за его техническими успехами, отстает от них» (Томас Манн).
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