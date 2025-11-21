ТСН в социальных сетях

40
2 мин

Астрологический прогноз на 21 ноября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Мила Королева
Рог изобилия

Рог изобилия / © Credits

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно приступать к активным действиям, начиная воплощать в жизнь проекты, задуманные накануне — они обещают быть успешными.

Символ дня: Рог изобилия.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: коричневый, шоколадный.

Счастливые камни дня: халцедон, агат переливчатый.

За какую часть тела отвечает: рот, зубы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, особой опасности не представляют, исключением являются стоматологические проблемы — их запускать нельзя.

Питание дня: можно голодать и подбирать новую диету.

Стрижка дня: стрижку нужно отложить на другое время.

Магия и мистика дня: успешными окажутся заговоры и ритуалы, избавляющие от порчи и сглаза.

Сны дня: сны нынешней ночи не сбываются, так что не стоит принимать их близко к сердцу.

Табу дня: нельзя отвечать агрессией на чужую агрессию.

Цитата дня: «Лучше быть хорошим, чем плохим. Но иногда порядочность приобретается слишком высокой ценой» (Стивен Кинг).

40
