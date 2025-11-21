- Дата публикации
- Астрология
- 40
- 2 мин
Астрологический прогноз на 21 ноября
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно приступать к активным действиям, начиная воплощать в жизнь проекты, задуманные накануне — они обещают быть успешными.
Символ дня: Рог изобилия.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: коричневый, шоколадный.
Счастливые камни дня: халцедон, агат переливчатый.
За какую часть тела отвечает: рот, зубы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, особой опасности не представляют, исключением являются стоматологические проблемы — их запускать нельзя.
Питание дня: можно голодать и подбирать новую диету.
Стрижка дня: стрижку нужно отложить на другое время.
Магия и мистика дня: успешными окажутся заговоры и ритуалы, избавляющие от порчи и сглаза.
Сны дня: сны нынешней ночи не сбываются, так что не стоит принимать их близко к сердцу.
Табу дня: нельзя отвечать агрессией на чужую агрессию.
Цитата дня: «Лучше быть хорошим, чем плохим. Но иногда порядочность приобретается слишком высокой ценой» (Стивен Кинг).
