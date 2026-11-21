Колесо / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда можно подзаряжаться энергией от любимых занятий: для кого-то это будет хобби, для кого-то — посещение театра.

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Символ дня: Колесо.

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Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: синий, электрик, васильковый.

Счастливые камни дня: опал, рубин.

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За какую часть тела отвечает: печень.

Болезни дня: вероятно обострение хронических заболеваний, связанных с сердцем и сосудами — необходимо соблюдать меры, предписанные врачом.

Питание дня: под запретом любые ограничения, связанные с питанием.

Стрижка дня: относительно стрижки в этот день у астрологов нет единого мнения, поэтому лучше от нее воздержаться.

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Магия и мистика дня: день благоприятен для проработки кармы.

Сны дня: сны нынешней ночи расскажут, решить проблему, которая беспокоит человека в текущий жизненный момент.

Табу дня: любые финансовые операции вместо прибыли могут привести к убыткам — звезды советуют от них отказаться.

Цитата дня: «Предательство — сего лишь вопрос времени» (Арман де Ришелье).

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