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Астрологический прогноз на 21 ноября
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда можно подзаряжаться энергией от любимых занятий: для кого-то это будет хобби, для кого-то — посещение театра.
Символ дня: Колесо.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: синий, электрик, васильковый.
Счастливые камни дня: опал, рубин.
За какую часть тела отвечает: печень.
Болезни дня: вероятно обострение хронических заболеваний, связанных с сердцем и сосудами — необходимо соблюдать меры, предписанные врачом.
Питание дня: под запретом любые ограничения, связанные с питанием.
Стрижка дня: относительно стрижки в этот день у астрологов нет единого мнения, поэтому лучше от нее воздержаться.
Магия и мистика дня: день благоприятен для проработки кармы.
Сны дня: сны нынешней ночи расскажут, решить проблему, которая беспокоит человека в текущий жизненный момент.
Табу дня: любые финансовые операции вместо прибыли могут привести к убыткам — звезды советуют от них отказаться.
Цитата дня: «Предательство — сего лишь вопрос времени» (Арман де Ришелье).
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