Астрологический прогноз на 21 октября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: дня: день необходимо провести в покое и уединении – так удастся как следует отдохнуть, а заодно и собраться с мыслями, которые позволят набросать толковый план на будущее. Новые начинания сегодня находятся под запретом: на них просто не хватит сил – как физических, так и моральных.

Символ дня: Сосуды с живой и мертвой водой.

Стихия дня: Металл.

Энергетика дня: пассивный день.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый, изумрудный.

Счастливые камни дня: тигровый глаз, кошачий глаз.

За какую часть тела отвечает: ноги, колени.

Болезни дня: почувствовав недомогание, нужно немедленно обращаться за помощью, в противном случае последствия могут оказаться плачевными.

Сны дня: сны нынешней ночи обманчивы – не стоит им доверять.

Стрижка дня: стрижка, сделанная в этот день, может негативно отразиться на самочувствии.

Афоризм дня: «Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем» (Плиний-младший).

Ангел-хранитель дня: Альфар – делает человека мечтательным.

Магия и мистика дня: необходимо прислушиваться к своей интуиции – она даст ответ на любой вопрос.

Табу дня: нельзя близко подходить к водоемам.

Читайте также: