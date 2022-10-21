Астрологический прогноз на 21 октября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: дня: день необходимо провести в покое и уединении – так удастся как следует отдохнуть, а заодно и собраться с мыслями, которые позволят набросать толковый план на будущее. Новые начинания сегодня находятся под запретом: на них просто не хватит сил – как физических, так и моральных.
Символ дня: Сосуды с живой и мертвой водой.
Стихия дня: Металл.
Энергетика дня: пассивный день.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый, изумрудный.
Счастливые камни дня: тигровый глаз, кошачий глаз.
За какую часть тела отвечает: ноги, колени.
Болезни дня: почувствовав недомогание, нужно немедленно обращаться за помощью, в противном случае последствия могут оказаться плачевными.
Сны дня: сны нынешней ночи обманчивы – не стоит им доверять.
Стрижка дня: стрижка, сделанная в этот день, может негативно отразиться на самочувствии.
Афоризм дня: «Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем» (Плиний-младший).
Ангел-хранитель дня: Альфар – делает человека мечтательным.
Магия и мистика дня: необходимо прислушиваться к своей интуиции – она даст ответ на любой вопрос.
Табу дня: нельзя близко подходить к водоемам.
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