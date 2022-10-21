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Астрологический прогноз на 21 октября

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Астрологический прогноз на 21 октября

Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: дня: день необходимо провести в покое и уединении – так удастся как следует отдохнуть, а заодно и собраться с мыслями, которые позволят набросать толковый план на будущее. Новые начинания сегодня находятся под запретом: на них просто не хватит сил – как физических, так и моральных. 

Символ дня: Сосуды с живой и мертвой водой. 

Стихия дня: Металл. 

Энергетика дня: пассивный день. 

Счастливое число дня: 7. 

Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый, изумрудный. 

Счастливые камни дня: тигровый глаз, кошачий глаз.

За какую часть тела отвечает: ноги, колени. 

Болезни дня: почувствовав недомогание, нужно немедленно обращаться за помощью, в противном случае последствия могут оказаться плачевными. 

Сны дня: сны нынешней ночи обманчивы – не стоит им доверять.

Стрижка дня: стрижка, сделанная в этот день, может негативно отразиться на самочувствии. 

Афоризм дня: «Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем» (Плиний-младший). 

Ангел-хранитель дня: Альфар – делает человека мечтательным.

Магия и мистика дня: необходимо прислушиваться к своей интуиции – она даст ответ на любой вопрос. 

Табу дня: нельзя близко подходить к водоемам. 

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Дата публикации
Просмотры
35
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