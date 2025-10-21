Астрологический прогноз на 21 октября

Светильники / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: первая половина дня находится под властью негатива, а во второй ее сменяет позитив: необходимо учитывать этот фактор при планировании дел.

Символ дня: светильник.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: красный и черный.

Счастливые камни дня: бриллиант, горный хрусталь.

За какую часть тела отвечает: голова, мозг.

Болезни дня: болезни, начавшийся в этот день, могут затянуться надолго, поэтому надо принять меры, чтобы они не перешли в критическую стадию.

Питание дня: нужно отказаться от горячей и острой пищи, а также алкоголя.

Стрижка дня: от стрижки следует отказаться категорически.

Магия и мистика дня: можно избавляться от порчи и сглаза.

Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими, поэтому не стоит никому о них рассказывать.

Дачные работы дня: можно убирать участок от опавших листьев.

Табу дня: негатив, направленный против других, вернется к самому человеку, поэтому нельзя допускать его в душу.

Цитата дня: «Пусть внешний мир будет таким, какой он есть. Создавай свой внутренний мир таким, каким ты хотел бы его видеть. Это мастерство жизни» (Нил Дональд Уолш).

