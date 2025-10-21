- Дата публикации
Астрологический прогноз на 21 октября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: первая половина дня находится под властью негатива, а во второй ее сменяет позитив: необходимо учитывать этот фактор при планировании дел.
Символ дня: светильник.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: красный и черный.
Счастливые камни дня: бриллиант, горный хрусталь.
За какую часть тела отвечает: голова, мозг.
Болезни дня: болезни, начавшийся в этот день, могут затянуться надолго, поэтому надо принять меры, чтобы они не перешли в критическую стадию.
Питание дня: нужно отказаться от горячей и острой пищи, а также алкоголя.
Стрижка дня: от стрижки следует отказаться категорически.
Магия и мистика дня: можно избавляться от порчи и сглаза.
Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими, поэтому не стоит никому о них рассказывать.
Дачные работы дня: можно убирать участок от опавших листьев.
Табу дня: негатив, направленный против других, вернется к самому человеку, поэтому нельзя допускать его в душу.
Цитата дня: «Пусть внешний мир будет таким, какой он есть. Создавай свой внутренний мир таким, каким ты хотел бы его видеть. Это мастерство жизни» (Нил Дональд Уолш).
