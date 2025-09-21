- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 36
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 21 сентября
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно – и нужно – планировать новые дела, а вот от их реализации необходимо отказаться: сил – как физических, так и моральных – сегодня на это не хватит.
Символ дня: Светильник.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: красный, алый.
Счастливые камни дня: бриллиант, горный хрусталь.
За какую часть тела отвечает: головной мозг.
Болезни дня: есть риск подхватить инфекцию, которая будет длиться долго, поэтом следует соблюдать осторожность – особенно это касается посещения мест большого скопления людей.
Питание дня: необходимо исключить из рациона пищу, которая раздражает желудок и кишечник – прежде всего, продукты брожения.
Стрижка дня: для стрижки день не подходит категорически.
Дачные работы дня: не самый лучший день для садово-огородных работ.
Магия и мистика дня: можно снимать порчу и проклятия, но лучше обратить с этим вопросом к специалисту.
Сны дня: сны нынешней ночи придают организму сил и улучшают настроение.
Табу дня: нельзя строить недобрые планы и даже в мыслях желать кому-либо зла.
Цитата дня: «Все глупцы упрямы, а все упрямцы глупы» (Бальтасар Грасиан).
Читайте также: