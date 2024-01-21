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Астрологический прогноз на 21 января

Астрологический прогноз на 21 января

Корона - символ дня / Фото: www.credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: можно и нужно общаться с друзьями и близкими, но при этом необходимо следить за эмоциями и не допускать давления в отстаивании своего мнения. 

Символ дня: Корона. 

Стихия дня: Огонь, Земля. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: зеленый, изумрудный, малахитовый. 

Счастливые камни дня: опал (успокаивает, дает ощущение внутреннего баланса), сердолик (защищает от козней врагов и завистников). 

За какую часть тела отвечает: позвоночник. 

Болезни дня: есть вероятность обострения хронических заболеваний и возникновения новых, которые будут протекать в острой форме – во избежание осложнений необходимо принять меры при появлении первых симптомов. 

Питание дня: необходимо отказаться от жирной и жареной пищи, мяса и бобовых. 

Стрижка дня: стричься не только можно, но и нужно. 

Магия и мистика дня: можно готовиться к магическим ритуалам и обрядам, которые можно будет проводить завтра. 

Сны дня: сны нынешней ночи пророческими не являются – скорее, они рассказывают человеку о его внутренних проблемах. 

Табу дня: нельзя пользоваться колющими и режущими предметами – даже ножницы лучше в руки не брать. 

Цитата дня: «Честность не принесет вам много друзей, но те, что появятся, будут настоящими» (Джон Леннон). 

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