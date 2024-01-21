Астрологический прогноз на 21 января

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно и нужно общаться с друзьями и близкими, но при этом необходимо следить за эмоциями и не допускать давления в отстаивании своего мнения.
Символ дня: Корона.
Стихия дня: Огонь, Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: зеленый, изумрудный, малахитовый.
Счастливые камни дня: опал (успокаивает, дает ощущение внутреннего баланса), сердолик (защищает от козней врагов и завистников).
За какую часть тела отвечает: позвоночник.
Болезни дня: есть вероятность обострения хронических заболеваний и возникновения новых, которые будут протекать в острой форме – во избежание осложнений необходимо принять меры при появлении первых симптомов.
Питание дня: необходимо отказаться от жирной и жареной пищи, мяса и бобовых.
Стрижка дня: стричься не только можно, но и нужно.
Магия и мистика дня: можно готовиться к магическим ритуалам и обрядам, которые можно будет проводить завтра.
Сны дня: сны нынешней ночи пророческими не являются – скорее, они рассказывают человеку о его внутренних проблемах.
Табу дня: нельзя пользоваться колющими и режущими предметами – даже ножницы лучше в руки не брать.
Цитата дня: «Честность не принесет вам много друзей, но те, что появятся, будут настоящими» (Джон Леннон).
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