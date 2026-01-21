Астрологический прогноз на 21 января

Дерево / © Associated Press

Реклама

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно принимать важные решения – прежде всего, это касается отношений с близкими и любимыми людьми, .которые в последщнее время могли зайти в тупик

Символ дня: Древо познания.

Реклама

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: зеленый, изумрудный.

Счастливые камни дня: нефрит, сардоникс, амазонит.

Реклама

За какую часть тела отвечает: гортань.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут перейти в хроническую стадию, поэтому не стоит медлить с обращением к врачу.

Питание дня: жирного и жареного желательно избегать всегда, но в эот день - особенно.

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.

Реклама

Магия и мистика дня: можно создавать защитные талисманы и обереги.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими – они имеют долговременные перспективы и сбываются через несколько лет.

Табу дня: под запретом любое разрушение – даже исписанную бумагу лучше не рвать

Цитата дня: «Глуп тот, кто учится на своем опыте, я предпочитаю учиться у других и избегать расплаты за собственные ошибки» (Отто фон Бисмарк).

Реклама

Читайте также: