Астрологический прогноз на 21 января
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно принимать важные решения – прежде всего, это касается отношений с близкими и любимыми людьми, .которые в последщнее время могли зайти в тупик
Символ дня: Древо познания.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: зеленый, изумрудный.
Счастливые камни дня: нефрит, сардоникс, амазонит.
За какую часть тела отвечает: гортань.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут перейти в хроническую стадию, поэтому не стоит медлить с обращением к врачу.
Питание дня: жирного и жареного желательно избегать всегда, но в эот день - особенно.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.
Магия и мистика дня: можно создавать защитные талисманы и обереги.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими – они имеют долговременные перспективы и сбываются через несколько лет.
Табу дня: под запретом любое разрушение – даже исписанную бумагу лучше не рвать
Цитата дня: «Глуп тот, кто учится на своем опыте, я предпочитаю учиться у других и избегать расплаты за собственные ошибки» (Отто фон Бисмарк).
