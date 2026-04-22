Астрологический прогноз на 22 апреля
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда, занимаясь решением профессиональных вопросов, не стоит забывать о личной жизни, в которой возможны важные и приятные события.
Символ дня: журавли.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: синий, васильковый, кобальтовый.
Счастливые камни дня: гиацинт, цитрин.
За какую часть тела отвечает: бронхи.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день проходят очень быстро, особенно если оперативно принять меры по их излечению.
Питание дня: в питании нужно соблюдать умеренность — недоедать так же вредно, как и переедать.
Стрижка дня: стрижку желательно отложить на другой день.
Дачные работы дня: можно высаживать рассаду в тепличный грунт.
Магия и мистика дня: нужно изготавливать талисманы, цель которых — привлечь любовь и дружбу.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, нельзя оставлять их без внимания.
Табу дня: нельзя ни с кем конфликтовать и жаловаться на жизнь.
Цитата дня: «Воспитание — лучший припас к старости» (Аристотель).
