Астрологический прогноз на 22 августа
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда нельзя ни с кем ссориться и конфликтовать, а еще лучше – вообще сократить общение с окружающими людьми.
Символ дня: Осьминог.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: красный и черный.
Счастливые камни дня: перламутр, черный жемчуг.
За какую часть тела отвечает: прямая кишка.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут представлять серьезную опасность, поэтому не стоит медлить с лечением.
Питание дня: нельзя ограничивать себя в питании.
Стрижка дня: от стрижки в этот день нужно отказаться.
Дачные работы дня: можно бороться с сорняками и вредителями, обрезать деревья и кустарники.
Магия и мистика дня: гадание не даст ответы на поставленные вопросы, поэтому от него нужно отказаться.
Сны дня: сновидения нынешней ночи не будут нести смысловой нагрузки, поэтому можно не принимать их во внимание.
Табу дня: от предложения легкого заработка необходимо отказаться.
Цитата дня: «Если бы бог время от времени не укладывал нас на лопатки, нам некогда было бы посмотреть на небо…» (Паскаль Блез).
