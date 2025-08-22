Астрологический прогноз на 22 августа

Осьминог / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда нельзя ни с кем ссориться и конфликтовать, а еще лучше – вообще сократить общение с окружающими людьми.

Символ дня: Осьминог.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: красный и черный.

Счастливые камни дня: перламутр, черный жемчуг.

За какую часть тела отвечает: прямая кишка.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут представлять серьезную опасность, поэтому не стоит медлить с лечением.

Питание дня: нельзя ограничивать себя в питании.

Стрижка дня: от стрижки в этот день нужно отказаться.

Дачные работы дня: можно бороться с сорняками и вредителями, обрезать деревья и кустарники.

Магия и мистика дня: гадание не даст ответы на поставленные вопросы, поэтому от него нужно отказаться.

Сны дня: сновидения нынешней ночи не будут нести смысловой нагрузки, поэтому можно не принимать их во внимание.

Табу дня: от предложения легкого заработка необходимо отказаться.

Цитата дня: «Если бы бог время от времени не укладывал нас на лопатки, нам некогда было бы посмотреть на небо…» (Паскаль Блез).

