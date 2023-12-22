Астрологический прогноз на 22 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно приступать к ремонту или строительству нового жилья, считается, что жизнь в нем будет счастливой.

Символ дня: родник.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: желтый, золотой.

Счастливые камни дня: сардоникс, оливин, хризолит.

За какую часть тела отвечает: кости грудного отдела.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, завершатся быстро и без последствий, тем не менее необходимо сразу же – при первых же симптомах – принять меры по избавлению от них.

Питание дня: голодать и сидеть на строгой диете запрещено, переедать тоже нельзя – необходимо делать упор на овощи и фрукты, особенно в виде смузи.

Стрижка дня: от стрижки необходимо отказаться.

Магия и мистика дня: можно делать обереги, привлекающие удачу в бизнесе и финансах.

Сны дня: сны нынешней ночи крайне редко бывают вещими, поэтому не стоит обольщаться на их счет.

Табу дня: не стоит отправляться в дальние путешествия.

Цитата дня: "Главное, чтобы где-то сохранилось все, чем ты жил прежде. И обычаи. И семейные праздники. И дом, полный воспоминаний. Главное – жить для того, чтобы возвратиться" (Антуан де Сент-Экзюпери).

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