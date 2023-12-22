Астрологический прогноз на 22 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно приступать к ремонту или строительству нового жилья, считается, что жизнь в нем будет счастливой.
Символ дня: родник.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: желтый, золотой.
Счастливые камни дня: сардоникс, оливин, хризолит.
За какую часть тела отвечает: кости грудного отдела.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, завершатся быстро и без последствий, тем не менее необходимо сразу же – при первых же симптомах – принять меры по избавлению от них.
Питание дня: голодать и сидеть на строгой диете запрещено, переедать тоже нельзя – необходимо делать упор на овощи и фрукты, особенно в виде смузи.
Стрижка дня: от стрижки необходимо отказаться.
Магия и мистика дня: можно делать обереги, привлекающие удачу в бизнесе и финансах.
Сны дня: сны нынешней ночи крайне редко бывают вещими, поэтому не стоит обольщаться на их счет.
Табу дня: не стоит отправляться в дальние путешествия.
Цитата дня: "Главное, чтобы где-то сохранилось все, чем ты жил прежде. И обычаи. И семейные праздники. И дом, полный воспоминаний. Главное – жить для того, чтобы возвратиться" (Антуан де Сент-Экзюпери).
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