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Астрологический прогноз на 22 декабря

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
259
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 22 декабря

Родник - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: можно приступать к ремонту или строительству нового жилья, считается, что жизнь в нем будет счастливой.

Символ дня: родник. 

Стихия дня: Вода. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: желтый, золотой. 

Счастливые камни дня: сардоникс, оливин, хризолит.

За какую часть тела отвечает: кости грудного отдела. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, завершатся быстро и без последствий, тем не менее необходимо сразу же – при первых же симптомах – принять меры по избавлению от них.

Питание дня: голодать и сидеть на строгой диете запрещено, переедать тоже нельзя – необходимо делать упор на овощи и фрукты, особенно в виде смузи. 

Стрижка дня: от стрижки необходимо отказаться. 

Магия и мистика дня: можно делать обереги, привлекающие удачу в бизнесе и финансах. 

Сны дня: сны нынешней ночи крайне редко бывают вещими, поэтому не стоит обольщаться на их счет. 

Табу дня: не стоит отправляться в дальние путешествия.

Цитата дня: "Главное, чтобы где-то сохранилось все, чем ты жил прежде. И обычаи. И семейные праздники. И дом, полный воспоминаний. Главное – жить для того, чтобы возвратиться" (Антуан де Сент-Экзюпери). 

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Дата публикации
Просмотры
259
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