Астрологический прогноз на 22 декабря

Леопард / © Associated Press

Реклама

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день мощной энергетики, которую, тем не менее, нужно расходовать максимально экономно — в противном случае они будут потрачены напрасно.

Символ дня: барс, готовящийся к прыжку.

Реклама

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: желтый.

Счастливые камни дня: рубин, авантюрин.

Реклама

За какую часть тела отвечает: голова, затылок.

Болезни дня: болезнь, начавшаяся в этот день, может плохо поддаваться лечению, поэтому необходимые меры нужно принимать как можно быстрее.

Питание дня: можно есть даже условно вредные продукты, но — в умеренном количестве.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Реклама

Магия и мистика дня: можно снимать порчу, сделанную на одиночество или венец безбрачия.

Сны дня: сны нынешней ночи — вещие, поэтому нужно обратить на них внимание.

Табу дня: на зло надо отвечать только добром.

Цитата дня: «Подумай раз, прежде чем что-либо дать, дважды, прежде чем что-либо принять, и тысячу раз, прежде чем что-либо потребовать» (Мария Эбнер Эшенбах).