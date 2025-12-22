- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 48
- Время на прочтение
- 1 мин
Астрологический прогноз на 22 декабря
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день мощной энергетики, которую, тем не менее, нужно расходовать максимально экономно — в противном случае они будут потрачены напрасно.
Символ дня: барс, готовящийся к прыжку.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: желтый.
Счастливые камни дня: рубин, авантюрин.
За какую часть тела отвечает: голова, затылок.
Болезни дня: болезнь, начавшаяся в этот день, может плохо поддаваться лечению, поэтому необходимые меры нужно принимать как можно быстрее.
Питание дня: можно есть даже условно вредные продукты, но — в умеренном количестве.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Магия и мистика дня: можно снимать порчу, сделанную на одиночество или венец безбрачия.
Сны дня: сны нынешней ночи — вещие, поэтому нужно обратить на них внимание.
Табу дня: на зло надо отвечать только добром.
Цитата дня: «Подумай раз, прежде чем что-либо дать, дважды, прежде чем что-либо принять, и тысячу раз, прежде чем что-либо потребовать» (Мария Эбнер Эшенбах).