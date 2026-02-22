- Дата публикации
Астрологический прогноз на 22 февраля
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: в решении любых важных вопросов нужно опираться на интуицию — она подскажет верные ответы на все вопросы.
Символ дня: Журавли.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: индиго, ультрамарин.
Счастливые камни дня: розовый халцедон, мрамор.
За какую часть тела отвечает: бронхи.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут привести к серьезным осложнениям, поэтому пускать их на самотек нежелательно
Питание дня: в питании в этот день — впрочем, как и всегда — нужно соблюдать меру.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Дачные работы дня: можно пересаживать домашние растения.
Магия и мистика дня: можно читать заговоры на привлечения удачи в любви.
Сны дня: сны нынешней ночи подскажут, как поступить в сложившейся — непростой — жизненной ситуации.
Табу дня: нежелательно кому-либо давать свои вещи — особенно одежду и обувь.
Цитата дня: «Если тебе плюют в спину — значит, ты идешь впереди» (Конфуций).
