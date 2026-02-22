Астрологический прогноз на 22 февраля

Журавли / © Credits

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: в решении любых важных вопросов нужно опираться на интуицию — она подскажет верные ответы на все вопросы.

Символ дня: Журавли.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: индиго, ультрамарин.

Счастливые камни дня: розовый халцедон, мрамор.

За какую часть тела отвечает: бронхи.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут привести к серьезным осложнениям, поэтому пускать их на самотек нежелательно

Питание дня: в питании в этот день — впрочем, как и всегда — нужно соблюдать меру.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Дачные работы дня: можно пересаживать домашние растения.

Магия и мистика дня: можно читать заговоры на привлечения удачи в любви.

Сны дня: сны нынешней ночи подскажут, как поступить в сложившейся — непростой — жизненной ситуации.

Табу дня: нежелательно кому-либо давать свои вещи — особенно одежду и обувь.

Цитата дня: «Если тебе плюют в спину — значит, ты идешь впереди» (Конфуций).

