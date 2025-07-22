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Астрологический прогноз на 22 июля
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда необходимо обращать внимание на то, что будет «говорить» нам внутренний голос — ни в коем случае нельзя игнорировать ее подсказки.
Символ дня: корабль.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: индиго.
Счастливые камни дня: малахит, изумруд, селенит.
За какую часть тела отвечает: ступни и голени.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, опасными не являются, но посоветоваться с врачом не помешает.
Питание дня: звезды считают необходимым исключить картофель и цитрусовые, а также спиртное.
Стрижка дня: один из самых благоприятных дней для стрижки.
Дачные работы дня: можно бороться с сорняками, душащими растения, и поедающими их вредителями.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую силу воды.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими и сбываются через несколько дней.
Табу дня: несмотря на летнюю жару, важно избегать переохлаждения организма — оно может стать причиной серьезного заболевания.
Цитата дня: «Речь выдает то, что копится внутри. Хочешь меняться — начни с того, как ты говоришь» (Лао-Цзы).
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