Астрологический прогноз на 22 июля

Корабль / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда необходимо обращать внимание на то, что будет «говорить» нам внутренний голос — ни в коем случае нельзя игнорировать ее подсказки.

Символ дня: корабль.

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Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: индиго.

Счастливые камни дня: малахит, изумруд, селенит.

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За какую часть тела отвечает: ступни и голени.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, опасными не являются, но посоветоваться с врачом не помешает.

Питание дня: звезды считают необходимым исключить картофель и цитрусовые, а также спиртное.

Стрижка дня: один из самых благоприятных дней для стрижки.

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Дачные работы дня: можно бороться с сорняками, душащими растения, и поедающими их вредителями.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую силу воды.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими и сбываются через несколько дней.

Табу дня: несмотря на летнюю жару, важно избегать переохлаждения организма — оно может стать причиной серьезного заболевания.

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Цитата дня: «Речь выдает то, что копится внутри. Хочешь меняться — начни с того, как ты говоришь» (Лао-Цзы).

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