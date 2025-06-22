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Астрологический прогноз на 22 июня
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: общение с окружающими людьми желатеьно сократить – оно чревато продолжительными и неприятными конфликтами.
Символ дня: Омут.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: сапфировый – символизирует спокойствие, верность и надежду.
Счастливые камни дня: жадеит, желтый нефрит.
За какую часть тела отвечает: ноги, бедра.
Болезни дня: возможно обострение хронических заболеваний – нужно об уже разработанной врачом схеме лечения.
Питание дня: можно голодать и поститься.
Стрижка дня: стричься не только можно, но и нужно.
Дачные работы дня: можно бороться с вредителями и удобрять растения.
Магия и мистика дня: день благоприятен для изготовления талисманов и оберегов с использованием целебных трав.
Сны дня: сны нынешней ночи раскрывают человеку глаза на себя самого.
Табу дня: нужно бороться с рассеянностью и невнимательностью.
Цитата дня: «Удача тянется к тем, кто не отступает. Судьба на стороне тех, кто идет до последнего» (Юй Хуа).
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