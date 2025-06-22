Астрологический прогноз на 22 июня

Омут / © Credits

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: общение с окружающими людьми желатеьно сократить – оно чревато продолжительными и неприятными конфликтами.

Символ дня: Омут.

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Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: сапфировый – символизирует спокойствие, верность и надежду.

Счастливые камни дня: жадеит, желтый нефрит.

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За какую часть тела отвечает: ноги, бедра.

Болезни дня: возможно обострение хронических заболеваний – нужно об уже разработанной врачом схеме лечения.

Питание дня: можно голодать и поститься.

Стрижка дня: стричься не только можно, но и нужно.

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Дачные работы дня: можно бороться с вредителями и удобрять растения.

Магия и мистика дня: день благоприятен для изготовления талисманов и оберегов с использованием целебных трав.

Сны дня: сны нынешней ночи раскрывают человеку глаза на себя самого.

Табу дня: нужно бороться с рассеянностью и невнимательностью.

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Цитата дня: «Удача тянется к тем, кто не отступает. Судьба на стороне тех, кто идет до последнего» (Юй Хуа).

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