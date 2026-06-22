- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 18
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 22 июня
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день предназначен не только — и не столько — для работы над новыми проектами, сколько для размышлений о пережитом: анализа совершенных ошибок и покаяния — в том случае, если оно будет необходимо.
Символ дня: мотылек.
Стихия дня: Земля, Огонь.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: красный, черный.
Счастливые камни дня: оливин, хризолит, гранатит.
За какую часть тела отвечает: желудок.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут быстро перейти в хроническую стадию, так что медлить с их лечением не следует. Ощущение хорошего самочувствия, скорее всего, окажется обманчивым, поэтому относиться к здоровью нужно максимально бережно, не допуская тяжелых физических нагрузок.
Питание дня: диета, пост или лечебное голодание не только не отнимут энергию, необходимую для жизни и работы, но и, наоборот, вернут ее.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки — она принесет укрепление здоровья и приятные перемены в жизнь в целом.
Дачные работы дня: растения нуждаются в поливе и подкормке.
Магия и мистика дня: можно читать заговоры, помогающие в решении бытовых конфликтов — например, с соседями и даже домочадцами.
Сны дня: сны нынешней ночи напрямую обращаются к подсознанию человека, поэтому — при правильном их истолковании — дадут ответы на множество важных вопросов.
Табу дня: нельзя пренебрегать знаками, которые в этот день будет посылать нам судьба.
Цитата дня: «Имей мужество пользоваться собственным умом!» (Иммануил Кант).
Читайте также:
Самые опасные дни в июне 2026 года: что нас ждет в это время
Последние недели Юпитера в Раке: что изменится с 30 июня и кому повезет больше всех