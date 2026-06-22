Астрологический прогноз на 22 июня

Мотылек / © Credits

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день предназначен не только — и не столько — для работы над новыми проектами, сколько для размышлений о пережитом: анализа совершенных ошибок и покаяния — в том случае, если оно будет необходимо.

Символ дня: мотылек.

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Стихия дня: Земля, Огонь.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: красный, черный.

Счастливые камни дня: оливин, хризолит, гранатит.

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За какую часть тела отвечает: желудок.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут быстро перейти в хроническую стадию, так что медлить с их лечением не следует. Ощущение хорошего самочувствия, скорее всего, окажется обманчивым, поэтому относиться к здоровью нужно максимально бережно, не допуская тяжелых физических нагрузок.

Питание дня: диета, пост или лечебное голодание не только не отнимут энергию, необходимую для жизни и работы, но и, наоборот, вернут ее.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки — она принесет укрепление здоровья и приятные перемены в жизнь в целом.

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Дачные работы дня: растения нуждаются в поливе и подкормке.

Магия и мистика дня: можно читать заговоры, помогающие в решении бытовых конфликтов — например, с соседями и даже домочадцами.

Сны дня: сны нынешней ночи напрямую обращаются к подсознанию человека, поэтому — при правильном их истолковании — дадут ответы на множество важных вопросов.

Табу дня: нельзя пренебрегать знаками, которые в этот день будет посылать нам судьба.

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Цитата дня: «Имей мужество пользоваться собственным умом!» (Иммануил Кант).

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