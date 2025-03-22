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Астрологический прогноз на 22 марта

Астрологический прогноз на 22 марта

Золотой ключик - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда легко и быстро усваивается новая информация, поэтому рекомендуется посвятить его приобретению новых знаний и навыков. 

Символ дня: Золотой ключик. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 4. 

Счастливый цвет дня: красный. 

Счастливые камни дня: голубой агат, голубой нефрит.

За какую часть тела отвечает: крестец, тазобедренный пояс.

Болезни дня: велика вероятность подхватить вирус, поэтому необходимо поддержать иммунитет. 

Питание дня: желудок в эти лунные сутки нуждается в нагрузке, поэтому ограничивать себя в пище нельзя 

Стрижка дня: стричься можно только в случае крайне необходимости. 

Дачные работы дня: полив необходимо ограничить, а то и вовсе – сократить. 

Магия и мистика дня: можно изучать духовные и эзотерические труды.

Сны дня: сны нынешней ночи могут содержать ответ на важный профессиональный – или личный – вопрос. 

Табу дня: разглашать чужие тайны и секреты нельзя категорически.  

Цитата дня: «Нам нравятся люди, которые смело говорят то, что думают, при условии, что они думают так же, как мы»» (Марк Твен). 

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