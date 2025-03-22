Астрологический прогноз на 22 марта

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда легко и быстро усваивается новая информация, поэтому рекомендуется посвятить его приобретению новых знаний и навыков.

Символ дня: Золотой ключик.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: красный.

Счастливые камни дня: голубой агат, голубой нефрит.

За какую часть тела отвечает: крестец, тазобедренный пояс.

Болезни дня: велика вероятность подхватить вирус, поэтому необходимо поддержать иммунитет.

Питание дня: желудок в эти лунные сутки нуждается в нагрузке, поэтому ограничивать себя в пище нельзя

Стрижка дня: стричься можно только в случае крайне необходимости.

Дачные работы дня: полив необходимо ограничить, а то и вовсе – сократить.

Магия и мистика дня: можно изучать духовные и эзотерические труды.

Сны дня: сны нынешней ночи могут содержать ответ на важный профессиональный – или личный – вопрос.

Табу дня: разглашать чужие тайны и секреты нельзя категорически.

Цитата дня: «Нам нравятся люди, которые смело говорят то, что думают, при условии, что они думают так же, как мы»» (Марк Твен).

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