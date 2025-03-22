Астрологический прогноз на 22 марта

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда легко и быстро усваивается новая информация, поэтому рекомендуется посвятить его приобретению новых знаний и навыков.
Символ дня: Золотой ключик.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: красный.
Счастливые камни дня: голубой агат, голубой нефрит.
За какую часть тела отвечает: крестец, тазобедренный пояс.
Болезни дня: велика вероятность подхватить вирус, поэтому необходимо поддержать иммунитет.
Питание дня: желудок в эти лунные сутки нуждается в нагрузке, поэтому ограничивать себя в пище нельзя
Стрижка дня: стричься можно только в случае крайне необходимости.
Дачные работы дня: полив необходимо ограничить, а то и вовсе – сократить.
Магия и мистика дня: можно изучать духовные и эзотерические труды.
Сны дня: сны нынешней ночи могут содержать ответ на важный профессиональный – или личный – вопрос.
Табу дня: разглашать чужие тайны и секреты нельзя категорически.
Цитата дня: «Нам нравятся люди, которые смело говорят то, что думают, при условии, что они думают так же, как мы»» (Марк Твен).
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