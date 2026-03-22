Астрологический прогноз на 22 марта
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: необходимо отказаться от важных решений — они окажутся ошибочными, поэтому о них впоследствии придется пожалеть.
Символ дня: Древо познания.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: зеленый, изумрудный.
Счастливые камни дня: амазонит, зеленый нефрит, сардоникс, агат.
За какую часть тела отвечает: гортань.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут перейти в хроническую стадию, поэтому лечить их нужно без промедления.
Питание дня: необходимо отказаться от мяса в любом его виде — его желательно заменить овощами и зеленью.
Стрижка дня: стричься нужно только в случае крайней необходимости.
Дачные работы дня: день благоприятен для любых сезонных работ в саду.
Магия и мистика дня: можно делать привороты и отвороты, а также создавать талисманы и обереги.
Сны дня: запутанные сны, если их правильно расшифровать, дадут ответ на важный вопрос.
Табу дня: нельзя обрезать деревья и кусты — это может их погубить.
Цитата дня: «Наслаждение общением — главный признак дружбы» (Аристотель).
