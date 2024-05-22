Астрологический прогноз на 22 мая

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: активизируются силы зла, которые негативно влияют на человеческую психику и подталкивают его к неблаговидным поступкам – желательно этого избегать.
Символ дня: Крылатый шакал.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: алый, красный, пурпурный, багровый.
Счастливые камни дня: агат, изумруд.
За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа.
Болезни дня: заболевание, начавшееся в этот день, длится недолго, но это не значит, что их можно не лечить.
Питание дня: необходимо исключить из рациона мясо и грибы.
Стрижка дня: не самое лучшее время для стрижки.
Дачные работы дня: растения нуждаются в усиленном поливе.
Магия и мистика дня: можно изучать духовную и эзотерическую литературу.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими – они подсказывают, какую жизненную или профессиональную проблему предстоит решить человеку.
Табу дня: под запретом находятся любые ссоры и конфликты.
Цитата дня: "Человеку нужно мечтать, чтобы видеть смысл жизни" (Вольтер).
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