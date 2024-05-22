Астрологический прогноз на 22 мая

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: активизируются силы зла, которые негативно влияют на человеческую психику и подталкивают его к неблаговидным поступкам – желательно этого избегать.

Символ дня: Крылатый шакал.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: алый, красный, пурпурный, багровый.

Счастливые камни дня: агат, изумруд.

За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа.

Болезни дня: заболевание, начавшееся в этот день, длится недолго, но это не значит, что их можно не лечить.

Питание дня: необходимо исключить из рациона мясо и грибы.

Стрижка дня: не самое лучшее время для стрижки.

Дачные работы дня: растения нуждаются в усиленном поливе.

Магия и мистика дня: можно изучать духовную и эзотерическую литературу.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими – они подсказывают, какую жизненную или профессиональную проблему предстоит решить человеку.

Табу дня: под запретом находятся любые ссоры и конфликты.

Цитата дня: "Человеку нужно мечтать, чтобы видеть смысл жизни" (Вольтер).

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