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Астрологический прогноз на 22 ноября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
177
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 22 ноября

Родник - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: мощную энергию, которой сегодня обеспечит нас Вселенная, необходимо направить в созидательное русло: можно – и нужно! – приступать к проектам, которые давно фигурируют в перспективных планах.

Символ дня: родник. 

Стихия дня: Вода. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: янтарный, медовый, коралловый, терракотовый. 

Счастливые камни дня: сардоникс, янтарь. 

За какую часть тела отвечает: грудной отдел. 

Болезни дня: люди, страдающие от любых – даже серьезных – заболеваний, в этот день почувствуют облегчение, что, впрочем, не означает, что нужно отказаться от назначенного семейным врачом лечения. 

Питание дня: нельзя голодать и сидеть на диете – вместо пользы это принесет организму вред. 

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться. 

Магия и мистика дня: можно читать заговоры, привлекающие удачу в бизнесе и финансах. 

Сны дня: сны нынешнего лунного дня оставят по себе приятное впечатление, но, увы, не сбудутся – не стоит возлагать на них особые надежды. 

Табу дня: нежелательно отправляться в поездки – скорее всего, они окажутся неудачными. 

Цитата дня: "Счастливый брак – это долгий разговор, который всегда кажется слишком коротким" (Андре Моруа). 

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Дата публикации
Просмотры
177
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