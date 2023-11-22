Астрологический прогноз на 22 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: мощную энергию, которой сегодня обеспечит нас Вселенная, необходимо направить в созидательное русло: можно – и нужно! – приступать к проектам, которые давно фигурируют в перспективных планах.
Символ дня: родник.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: янтарный, медовый, коралловый, терракотовый.
Счастливые камни дня: сардоникс, янтарь.
За какую часть тела отвечает: грудной отдел.
Болезни дня: люди, страдающие от любых – даже серьезных – заболеваний, в этот день почувствуют облегчение, что, впрочем, не означает, что нужно отказаться от назначенного семейным врачом лечения.
Питание дня: нельзя голодать и сидеть на диете – вместо пользы это принесет организму вред.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.
Магия и мистика дня: можно читать заговоры, привлекающие удачу в бизнесе и финансах.
Сны дня: сны нынешнего лунного дня оставят по себе приятное впечатление, но, увы, не сбудутся – не стоит возлагать на них особые надежды.
Табу дня: нежелательно отправляться в поездки – скорее всего, они окажутся неудачными.
Цитата дня: "Счастливый брак – это долгий разговор, который всегда кажется слишком коротким" (Андре Моруа).
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