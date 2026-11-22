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Астрологический прогноз на 22 ноября
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: несмотря на мощную энергетику дня и повышенную работоспособность, не стоит браться за важные и масштабные проекты, лучше сосредоточиться на менее значимых делах.
Символ дня: Крыса на облаке.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: сиреневый, лиловый, фиолетовый.
Счастливые камни дня: сапфир, гиацинт.
За какую часть тела отвечает: кишечник.
Болезни дня: существует вероятность обострения хронических заболеваний – важно следовать рекомендациям лечащего врача.
Питание дня: блюда этого дня должны быть вегетарианскими.
Стрижка дня: стрижка может принести финансовый успех.
Магия и мистика дня: гадать нужно только в том случае, если есть вопросы, ответы на которые не терпят отлагательства.
Сны дня: сны нынешней ночи укажут на проблему, существующую в отношениях с другими людьми.
Табу дня: нельзя чрезмерно нагружать зрение.
Цитата дня: «Не жди идеального момента-создавай его» (Бернард Шоу).
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