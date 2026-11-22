Крыса / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: несмотря на мощную энергетику дня и повышенную работоспособность, не стоит браться за важные и масштабные проекты, лучше сосредоточиться на менее значимых делах.

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Символ дня: Крыса на облаке.

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Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: сиреневый, лиловый, фиолетовый.

Счастливые камни дня: сапфир, гиацинт.

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За какую часть тела отвечает: кишечник.

Болезни дня: существует вероятность обострения хронических заболеваний – важно следовать рекомендациям лечащего врача.

Питание дня: блюда этого дня должны быть вегетарианскими.

Стрижка дня: стрижка может принести финансовый успех.

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Магия и мистика дня: гадать нужно только в том случае, если есть вопросы, ответы на которые не терпят отлагательства.

Сны дня: сны нынешней ночи укажут на проблему, существующую в отношениях с другими людьми.

Табу дня: нельзя чрезмерно нагружать зрение.

Цитата дня: «Не жди идеального момента-создавай его» (Бернард Шоу).

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