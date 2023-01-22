Астрологический прогноз на 22 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: один из лучших дней для начал любых дел – все они, без исключения, окажутся успешными. Можно не только действовать, но обдумывать новые планы, принимать важные решения, заключать серьезные сделки и подписывать рассчитанные на длительную перспективу договоры. Главное, не перетруждаться – в начале лунного месяца у организма не так уж много сил – как физических, так и моральных,

Символ дня: рог изобилия.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: коричневый, шоколадный, каштановый.

Счастливые камни дня: агат переливчатый, жадеит.

За какую часть тела отвечает: ротовая полость, зубы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, продлятся недолго и минуют без последствий, особенно если вовремя обратиться к врачу.

Стрижка дня: необходимо отказаться не только от стрижки, но и от любых других манипуляций с волосами.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, избавляющие от порчи и сглаза.

Сны дня: сновидения нынешней ночи редко бывают вещими, но в них может содержаться важная подсказка относительно того, как поступить в той или иной жизненной ситуации.

Табу дня: под запретом находится любая раздражительность и, уж тем более, агрессия – необходимо сдерживать негативные эмоции.

Ангел-хранитель дня: Альвасар – помогает обрести удачу и противостоять злу.

Афоризм дня: "Добром называют не приятные чувства, а сознание полноты и силы" (Фридрих Ницше).

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