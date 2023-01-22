Астрологический прогноз на 22 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: один из лучших дней для начал любых дел – все они, без исключения, окажутся успешными. Можно не только действовать, но обдумывать новые планы, принимать важные решения, заключать серьезные сделки и подписывать рассчитанные на длительную перспективу договоры. Главное, не перетруждаться – в начале лунного месяца у организма не так уж много сил – как физических, так и моральных,
Символ дня: рог изобилия.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: коричневый, шоколадный, каштановый.
Счастливые камни дня: агат переливчатый, жадеит.
За какую часть тела отвечает: ротовая полость, зубы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, продлятся недолго и минуют без последствий, особенно если вовремя обратиться к врачу.
Стрижка дня: необходимо отказаться не только от стрижки, но и от любых других манипуляций с волосами.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, избавляющие от порчи и сглаза.
Сны дня: сновидения нынешней ночи редко бывают вещими, но в них может содержаться важная подсказка относительно того, как поступить в той или иной жизненной ситуации.
Табу дня: под запретом находится любая раздражительность и, уж тем более, агрессия – необходимо сдерживать негативные эмоции.
Ангел-хранитель дня: Альвасар – помогает обрести удачу и противостоять злу.
Афоризм дня: "Добром называют не приятные чувства, а сознание полноты и силы" (Фридрих Ницше).
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