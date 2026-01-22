ТСН в социальных сетях

Астрологический прогноз на 22 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Единорог

Единорог / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: любые дела, начатые в этот день, приведут к результату, обратному ожидаемом, поэтому лучше перенести их на другой день.

Символ дня: единорог.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: голубой, цвет морской волны.

Счастливые камни дня: бирюза, мрамор.

За какую часть тела отвечает: пищевод.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, ни в коем случае нельзя игнорировать — их кажущаяся безобидность чревата серьёзными осложнениями.

Питание дня: необходимо исключить из рациона продукты брожения — они могут раздражать кишечник.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Магия и мистика дня: можно проводить магические ритуалы, цель которых — привлечение удачи не только в личной жизни, но и в профессии и финансах.

Сны дня: сны нынешней ночи не являются вещими, но несут в себе важную информацию о ближайшем будущем.

Табу дня: нельзя злиться и уж тем более вредить кому-либо.

Цитата дня: «Природа никуда не спешит, но всегда успевает» (Лао-Цзы).

