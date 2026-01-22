- Дата публикации
Астрологический прогноз на 22 января
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: любые дела, начатые в этот день, приведут к результату, обратному ожидаемом, поэтому лучше перенести их на другой день.
Символ дня: единорог.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: голубой, цвет морской волны.
Счастливые камни дня: бирюза, мрамор.
За какую часть тела отвечает: пищевод.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, ни в коем случае нельзя игнорировать — их кажущаяся безобидность чревата серьёзными осложнениями.
Питание дня: необходимо исключить из рациона продукты брожения — они могут раздражать кишечник.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Магия и мистика дня: можно проводить магические ритуалы, цель которых — привлечение удачи не только в личной жизни, но и в профессии и финансах.
Сны дня: сны нынешней ночи не являются вещими, но несут в себе важную информацию о ближайшем будущем.
Табу дня: нельзя злиться и уж тем более вредить кому-либо.
Цитата дня: «Природа никуда не спешит, но всегда успевает» (Лао-Цзы).
