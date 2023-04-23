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Астрологический прогноз на 23 апреля

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
155
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 23 апреля

Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда можно обращаться за помощью к своему роду: считается, что предки, услышав зов, обязательно поддержат и окажут максимальное содействие.

Символ дня: Древо познания. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 4. 

Счастливый цвет дня: цвет молодой травы, салатный, изумрудный. 

Счастливые камни дня: зеленый нефрит, сардоникс. 

За какую часть тела отвечает: гортань, шейный отдел позвоночника. 

Болезни дня: нельзя напрягать голосовые связки долгими разговорами и тем более спорами на повышенных тонах. Нежелательно долго сидеть за компьютером – важно следить за тем, чтобы шея не затекала. 

Питание дня: переедание недопустимо – оно негативно скажется не только на фигуре, но и на самочувствии. 

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться. 

Дачные работы дня: один из самых благоприятных дней для любых работ в саду. 

Магия и мистика дня: можно получать и передавать тайные знания, а также проводить ритуалы, связанные с силами природы – прежде всего цветами и деревьями. 

Сны дня: сновидения нынешних лунных суток расскажут о соблазнах, которых необходимо избегать в ближайшее время. 

Табу дня: нельзя грустить и унывать – необходимо настраивать себя на позитив. 

Цитата дня: "Любовь не выносит безжалостного анализа. Если ее постоянно проверять, разбирать по косточкам, сравнивать, подносить к свету, она захиреет и постепенно умрет" (Софи Лорен). 

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Дата публикации
Просмотры
155
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