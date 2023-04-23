Астрологический прогноз на 23 апреля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда можно обращаться за помощью к своему роду: считается, что предки, услышав зов, обязательно поддержат и окажут максимальное содействие.
Символ дня: Древо познания.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: цвет молодой травы, салатный, изумрудный.
Счастливые камни дня: зеленый нефрит, сардоникс.
За какую часть тела отвечает: гортань, шейный отдел позвоночника.
Болезни дня: нельзя напрягать голосовые связки долгими разговорами и тем более спорами на повышенных тонах. Нежелательно долго сидеть за компьютером – важно следить за тем, чтобы шея не затекала.
Питание дня: переедание недопустимо – оно негативно скажется не только на фигуре, но и на самочувствии.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.
Дачные работы дня: один из самых благоприятных дней для любых работ в саду.
Магия и мистика дня: можно получать и передавать тайные знания, а также проводить ритуалы, связанные с силами природы – прежде всего цветами и деревьями.
Сны дня: сновидения нынешних лунных суток расскажут о соблазнах, которых необходимо избегать в ближайшее время.
Табу дня: нельзя грустить и унывать – необходимо настраивать себя на позитив.
Цитата дня: "Любовь не выносит безжалостного анализа. Если ее постоянно проверять, разбирать по косточкам, сравнивать, подносить к свету, она захиреет и постепенно умрет" (Софи Лорен).
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