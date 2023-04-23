Астрологический прогноз на 23 апреля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда можно обращаться за помощью к своему роду: считается, что предки, услышав зов, обязательно поддержат и окажут максимальное содействие.

Символ дня: Древо познания.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: цвет молодой травы, салатный, изумрудный.

Счастливые камни дня: зеленый нефрит, сардоникс.

За какую часть тела отвечает: гортань, шейный отдел позвоночника.

Болезни дня: нельзя напрягать голосовые связки долгими разговорами и тем более спорами на повышенных тонах. Нежелательно долго сидеть за компьютером – важно следить за тем, чтобы шея не затекала.

Питание дня: переедание недопустимо – оно негативно скажется не только на фигуре, но и на самочувствии.

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.

Дачные работы дня: один из самых благоприятных дней для любых работ в саду.

Магия и мистика дня: можно получать и передавать тайные знания, а также проводить ритуалы, связанные с силами природы – прежде всего цветами и деревьями.

Сны дня: сновидения нынешних лунных суток расскажут о соблазнах, которых необходимо избегать в ближайшее время.

Табу дня: нельзя грустить и унывать – необходимо настраивать себя на позитив.

Цитата дня: "Любовь не выносит безжалостного анализа. Если ее постоянно проверять, разбирать по косточкам, сравнивать, подносить к свету, она захиреет и постепенно умрет" (Софи Лорен).

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