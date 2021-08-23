Астрологический прогноз на 23 августа

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: в мире царит спокойствие и гармония, которую не должен нарушать даже взмах крыла бабочки. Необходимо отказаться от соблазнов – как физических, так и моральных – и соблюдать меру во всем. Добро приветствуется, а любые проявления зла – будут наказуемы. Для важных дел и денежных сделок время неблагоприятное – вместо прибыли можно получить убыток.

Символ дня: бабочка.

Стихия дня: Вода.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Число дня: 7

Цвет дня: янтарный, охра.

Камни дня: янтарь, сардоникс.

За какую часть тела отвечает: организм в целом.

Болезни дня: понизится свертываемость крови, поэтому – из-за вероятности большой кровопотери – не стоит делать хирургические операции.

Слова дня: закладка фундамента, строительство.

Геометрическая фигура дня: зигзаг.

Брак и отношения дня: один из самых удачных дней для создания семьи, так что можно смело идти в загс.

Мистика дня: для магических обрядов рекомендуется использовать силу чистой, проточной воды.

Табу дня: необходимо ограничить общение с окружающими людьми, включая родных и знакомых.

Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются люди, не таящие в душе зла и прощающие всех, включая тех, кто их серьезно обидел. Из них получаются хорошие психологи, учителя и священники.

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