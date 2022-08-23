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Астрологический прогноз на 23 августа

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Астрологический прогноз на 23 августа

Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: опасный лунный день, когда человеку необходимо собрать в кулак всю свою волю и проявить характер, чтобы противостоять многочисленным соблазнам, искушениям и провокациям, которые будут подстерегать его в это время. Нельзя также проявлять эмоции – они, с большой долей вероятности, затянут в омут страстей, выбраться из которого без потерь не удастся. 

Символ дня: трясина. 

Стихия дня: Земля. 

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 8. 

Счастливый цвет дня: цвет морской волны, изумрудный. 

Счастливые камни дня: аурипигмент, жадеит. 

За какую часть тела отвечает: организм в целом. 

Болезни дня: течение болезни, начавшейся в этот день, будет напрямую зависеть от того, смогут врачи вовремя поставить правильный диагноз или нет. 

Сны дня: сны нынешней ночи показывают, как человек относится к самому себе – занимается самоуничижением или, наоборот, превозносит свою персону до небес. 

Афоризм дня: "Не жди добра, кто злое сотворил. Обманщик будет в свой черед обманут. И все над ним смеяться станут" (Джефри Чосер). 

Геометрическая фигура дня: горизонтально вытянутый прямоугольник. 

Ангел-хранитель дня: Фаргас оберегает от врагов, в том числе и на войне. 

Магия и мистика дня: можно изготавливать амулеты, привлекающие любовь и страсть.

Табу дня: нельзя гулять в темное время суток в плохо освещенных и малолюдных местах. 

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