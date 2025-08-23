- Дата публикации
Астрологический прогноз на 23 августа
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда любое действие необходимо заменить планированием, размышлениями и… мечтами, которые обязательно сбудутся.
Символ дня: Лампада.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: красный.
Счастливые камни дня: горный хрусталь, бриллиант.
За какую часть тела отвечает: головой мозг.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, длятся долго и плохо поддаются исцелению, поэтому нельзя медлить с лечением.
Питание дня: вредную пищу нужно заменить кашами, овощами и зеленью.
Стрижка дня: от стрижки желательно отказаться.
Дачные работы дня: можно уничтожать сорняки и вредителей
Магия и мистика дня: желательно снимать порчу и сглаз.
Сны дня: сны нынешней ночи полезной информации для человека не несут.
Табу дня: желать кому-либо зла нельзя и в любой другой день, но сегодня это особенно опасно.
Цитата дня: «Выписка из больницы не всегда означает выздоровление – скорее, это значит, что ты стал таким же, как и все» (китайская мудрость).
