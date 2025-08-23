Астрологический прогноз на 23 августа

Горный хрусталь / © Credits

Реклама

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда любое действие необходимо заменить планированием, размышлениями и… мечтами, которые обязательно сбудутся.

Символ дня: Лампада.

Реклама

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: красный.

Счастливые камни дня: горный хрусталь, бриллиант.

Реклама

За какую часть тела отвечает: головой мозг.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, длятся долго и плохо поддаются исцелению, поэтому нельзя медлить с лечением.

Питание дня: вредную пищу нужно заменить кашами, овощами и зеленью.

Стрижка дня: от стрижки желательно отказаться.

Реклама

Дачные работы дня: можно уничтожать сорняки и вредителей

Магия и мистика дня: желательно снимать порчу и сглаз.

Сны дня: сны нынешней ночи полезной информации для человека не несут.

Табу дня: желать кому-либо зла нельзя и в любой другой день, но сегодня это особенно опасно.

Реклама

Цитата дня: «Выписка из больницы не всегда означает выздоровление – скорее, это значит, что ты стал таким же, как и все» (китайская мудрость).

Читайте также: