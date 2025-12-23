Астрологический прогноз на 23 декабря

Дерево / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда придется выбирать между добром и злом: его результат во многом повлияет на нашу жизнь.

Символ дня: Древо познания.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый, изумрудный.

Счастливые камни дня: амазонит, селенит.

За какую часть тела отвечает: шейный отдел позвоночника.

Болезни дня: можно проводить только экстренные хирургические операции, остальные нужно перенести на более благоприятное время.

Питание дня: от мяса и рыбы нужно отказаться, взамен включив в рацион овощи — как термически обработанные, так и сырые.

Стрижка дня: для стрижки сегодня не лучшее время.

Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы и обряды, использующие силу стихий — солнца, ветра, снега, мороза.

Сны дня: сны расскажут о соблазнах, которых могут нести нам опасность.

Табу дня: под запретом плохое настроение — оно может довести до серьезной депрессии.

Цитата дня: «Величайший урок жизни в том, что и дураки бывают правы» (Уинстон Черчилль).

