Астрологический прогноз на 23 декабря
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда придется выбирать между добром и злом: его результат во многом повлияет на нашу жизнь.
Символ дня: Древо познания.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый, изумрудный.
Счастливые камни дня: амазонит, селенит.
За какую часть тела отвечает: шейный отдел позвоночника.
Болезни дня: можно проводить только экстренные хирургические операции, остальные нужно перенести на более благоприятное время.
Питание дня: от мяса и рыбы нужно отказаться, взамен включив в рацион овощи — как термически обработанные, так и сырые.
Стрижка дня: для стрижки сегодня не лучшее время.
Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы и обряды, использующие силу стихий — солнца, ветра, снега, мороза.
Сны дня: сны расскажут о соблазнах, которых могут нести нам опасность.
Табу дня: под запретом плохое настроение — оно может довести до серьезной депрессии.
Цитата дня: «Величайший урок жизни в том, что и дураки бывают правы» (Уинстон Черчилль).
