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Астрологический прогноз на 23 февраля

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Астрологический прогноз на 23 февраля

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Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: бизнесом сегодня лучше не заниматься – велика вероятность того, что он пострадает не только от необдуманных действий, но и от неосторожных слов. Нужно также отказаться от реализации новых проектов и не давать обязательств, которые заведомо невозможно выполнить. 

Символ дня: Химера. 

Стихия дня: Земля. 

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: шоколадный. 

Счастливые камни дня: черный нефрит, крокодилит. 

За какую часть тела отвечает: женские половые органы. 

Болезни дня: недуги дня обусловлены ослабленным иммунитетом, поэтому надо работать над его укреплением: правильно питаться, больше гулять и принимать витамины. 

Афоризм дня: "Закройте дверь перед своими ошибками, и истина не сможет войти" (Рабиндранат Тагор). 

Геометрическая фигура дня: квадрат. 

Брак и отношения дня: не стоит заключать брак – он окажется недолговечным. 

Магия и мистика дня: день, когда можно – и нужно – выставлять энергетическую и астральную защиту от зависти и сглаза. 

Табу дня: не стоит общаться с незнакомыми людьми – никто не знает, чего от них ожидать. 

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