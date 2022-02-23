Астрологический прогноз на 23 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: бизнесом сегодня лучше не заниматься – велика вероятность того, что он пострадает не только от необдуманных действий, но и от неосторожных слов. Нужно также отказаться от реализации новых проектов и не давать обязательств, которые заведомо невозможно выполнить.

Символ дня: Химера.

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: шоколадный.

Счастливые камни дня: черный нефрит, крокодилит.

За какую часть тела отвечает: женские половые органы.

Болезни дня: недуги дня обусловлены ослабленным иммунитетом, поэтому надо работать над его укреплением: правильно питаться, больше гулять и принимать витамины.

Афоризм дня: "Закройте дверь перед своими ошибками, и истина не сможет войти" (Рабиндранат Тагор).

Геометрическая фигура дня: квадрат.

Брак и отношения дня: не стоит заключать брак – он окажется недолговечным.

Магия и мистика дня: день, когда можно – и нужно – выставлять энергетическую и астральную защиту от зависти и сглаза.

Табу дня: не стоит общаться с незнакомыми людьми – никто не знает, чего от них ожидать.

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