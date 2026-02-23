- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 86
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 23 февраля
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно восстанавливать справедливость на всех уровнях — от личного до общественного — и защищать тех, кто, на наш взгляд, был несправедливо обижен.
Символ дня: Роза ветров.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: белый.
Счастливые камни дня: цитрин, гиацинт.
За какую часть тела отвечает: легкие.
Болезни дня: любые болезни нынешнего дня связаны со снижением иммунитета, поэтому необходимо принять меры по его поддержанию.
Питание дня: день благоприятен для детокс-диеты.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.
Дачные работы дня: можно выполнять любые садовые работы, которые позволит делать погода.
Магия и мистика дня: желательно изготавливать талисманы и обереги для успеха в делах и финансах.
Сны дня: сны нынешней ночи подсказывают, как нужно поступить в сложившейся ситуации, даже если делать этого не хочется.
Табу дня: нельзя есть куриное мясо и яйца — астрологи считают это плохой приметой
Цитата дня: «Ничто не вечно в нашем грешно мире, даже неприятности» (Чарльз Спенсер Чаплин).
Читайте также:
Нептун в Овне с 27 января 2026 до 23 марта 2039 года: что нас ждет этот период
Месяц новых возможностей и перемен: четыре знака Зодиака, которым повезет в феврале 2026 года
Четыре знака, которые ждут кардинальные перемены во время Сатурна в Овне