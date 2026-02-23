Астрологический прогноз на 23 февраля

Роза ветров / © Getty Images

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно восстанавливать справедливость на всех уровнях — от личного до общественного — и защищать тех, кто, на наш взгляд, был несправедливо обижен.

Символ дня: Роза ветров.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: белый.

Счастливые камни дня: цитрин, гиацинт.

За какую часть тела отвечает: легкие.

Болезни дня: любые болезни нынешнего дня связаны со снижением иммунитета, поэтому необходимо принять меры по его поддержанию.

Питание дня: день благоприятен для детокс-диеты.

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.

Дачные работы дня: можно выполнять любые садовые работы, которые позволит делать погода.

Магия и мистика дня: желательно изготавливать талисманы и обереги для успеха в делах и финансах.

Сны дня: сны нынешней ночи подсказывают, как нужно поступить в сложившейся ситуации, даже если делать этого не хочется.

Табу дня: нельзя есть куриное мясо и яйца — астрологи считают это плохой приметой

Цитата дня: «Ничто не вечно в нашем грешно мире, даже неприятности» (Чарльз Спенсер Чаплин).

