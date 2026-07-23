Астрологический прогноз на 23 июля

Ручей / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно начинать работу над новыми проектами, но только в том случае, если они связаны с созиданием, любое разрушение находится под запретом.

Символ дня: ручей.

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Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: желтый, золотистый.

Счастливые камни дня: янтарь, бирюза, оливин, хризолит.

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За какую часть тела отвечает: подреберье.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят очень быстро, но отказываться от посещения врача все же не стоит.

Питание дня: можно не ограничивать себя в питании.

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться — ни внешности, ни внутреннему состоянию она пользы не принесет.

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Дачные работы дня: можно собирать урожай только тех культур, которые предназначены для быстрого употребления в пищу.

Магия и мистика дня: можно читать заговоры на успех в торговле, бизнесе и финансах.

Сны дня: сны нынешней ночи считаются вещими, особенно если в них мы увидим ушедших близких: очень важно обратить внимание на слова, которые они скажут.

Табу дня: нельзя отправляться в путешествия — скорее всего, они окажутся неудачными.

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Цитата дня: «Любовь никогда не оставляет нас одних» (Боб Марли).

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