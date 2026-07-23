- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 238
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 23 июля
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно начинать работу над новыми проектами, но только в том случае, если они связаны с созиданием, любое разрушение находится под запретом.
Символ дня: ручей.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: желтый, золотистый.
Счастливые камни дня: янтарь, бирюза, оливин, хризолит.
За какую часть тела отвечает: подреберье.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят очень быстро, но отказываться от посещения врача все же не стоит.
Питание дня: можно не ограничивать себя в питании.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться — ни внешности, ни внутреннему состоянию она пользы не принесет.
Дачные работы дня: можно собирать урожай только тех культур, которые предназначены для быстрого употребления в пищу.
Магия и мистика дня: можно читать заговоры на успех в торговле, бизнесе и финансах.
Сны дня: сны нынешней ночи считаются вещими, особенно если в них мы увидим ушедших близких: очень важно обратить внимание на слова, которые они скажут.
Табу дня: нельзя отправляться в путешествия — скорее всего, они окажутся неудачными.
Цитата дня: «Любовь никогда не оставляет нас одних» (Боб Марли).
Читайте также:
Полнолуние в Водолее 29 июля 2026 года: что нас ждет в это время
Первая декада августа 2026 года: астролог рассказала, почему это опасный период для Украины
Кармическая петля второй половины 2026 года: что нас ждет с 23 июля