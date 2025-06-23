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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
70
Время на прочтение
1 мин

Астрологический прогноз на 23 июня

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Скипетр

Скипетр / © Getty Images

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для любых начинаний, поэтому не стоит терять драгоценный шанс.

Символ дня: скипетр.

Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: ультрамарин — символизирует небо, море, чистоту.

Счастливые камни дня: изумруд, адуляр, прозрачный аметист.

За какую часть тела отвечает: колени.

Болезни дня: причиной болезней, появившихся в этот день, могут стать стрессы, поэтому важно держать себя в руках.

Питание дня: питание должно быть умеренным, от цитрусовых и картофеля нужно отказаться.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Дачные работы дня: можно бороться с сорняками и уничтожать вредителей.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие целительную и очищающую силу воды.

Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, являются вещими — они сбываются в самое ближайшее время.

Табу дня: необходимо избегать общения с неадекватными и агрессивными людьми.

Цитата дня: «Повторять чужие слова — еще не значит понять их смысл» (Джалаледдин Руми).

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Дата публикации
Количество просмотров
70
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