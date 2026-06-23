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Астрологический прогноз на 23 июня
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно приступать к реализации перспективных профессиональных и финансовых проектов, но только в том случае, если они направлены на созидание.
Символ дня: фонтан.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: желтый, желто-золотой.
Счастливые камни дня: янтарь, сардоникс.
За какую часть тела отвечает: кости грудины.
Болезни дня: заболевания, начавшиеся в этот день, проходят без последствий, но посетить врача — чтобы он подтвердил несерьезность состояния — все-таки не помешает.
Питание дня: нельзя голодать, поститься и устраивать разгрузочные дни — сегодня организм нуждается в белках и углеводах.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться — она вряд ли окажется удачной.
Дачные работы дня: можно собирать сезонный урожай поспевших ягод и зелени.
Магия и мистика дня: можно совершать обряды, привлекающие успех в бизнесе и финансах.
Сны дня: сны нынешней ночи дают возможность увидеть умерших родственников — возможно, сюжет этого сна будет содержать важную для нас подсказку.
Табу дня: нежелательно отправляться в поездки.
Цитата дня: «Любовь к книгам — один из самых изысканных даров богов» (Артур Конан Дойл).
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