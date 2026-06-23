Астрологический прогноз на 23 июня

Фонтан / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно приступать к реализации перспективных профессиональных и финансовых проектов, но только в том случае, если они направлены на созидание.

Символ дня: фонтан.

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Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: желтый, желто-золотой.

Счастливые камни дня: янтарь, сардоникс.

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За какую часть тела отвечает: кости грудины.

Болезни дня: заболевания, начавшиеся в этот день, проходят без последствий, но посетить врача — чтобы он подтвердил несерьезность состояния — все-таки не помешает.

Питание дня: нельзя голодать, поститься и устраивать разгрузочные дни — сегодня организм нуждается в белках и углеводах.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться — она вряд ли окажется удачной.

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Дачные работы дня: можно собирать сезонный урожай поспевших ягод и зелени.

Магия и мистика дня: можно совершать обряды, привлекающие успех в бизнесе и финансах.

Сны дня: сны нынешней ночи дают возможность увидеть умерших родственников — возможно, сюжет этого сна будет содержать важную для нас подсказку.

Табу дня: нежелательно отправляться в поездки.

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Цитата дня: «Любовь к книгам — один из самых изысканных даров богов» (Артур Конан Дойл).

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