Астрологический прогноз на 23 марта

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: деь благоприятен для любых начинаний, но поскольку сегодня выходной, они, скорее всего будут касаться решения бытовых или личных вопросов. Можно принимать важные решения, связанные со сменой места жительства и семейного статуса.
Символ дня: Горн – символ пробуждения и призыва к активным действиям.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: сиреневый, фиолетовый, лиловый, аметистовый.
Счастливые камни дня: сапфир, гиацинт, лазурит.
За какую часть тела отвечает: кишечник.
Болезни дня: болезни нынешнего дня кратковременны и проходят без осложнений, но только в том случае, если они не являются хроническими. Оперативного вмешательства и медицинских манипуляций на кишечнике необходимо избегать.
Питание дня: нужно избежать продуктов, которые могут раздражать кишечник – прежде всего, сладкого, острого и алкоголя.
Стрижка дня: стричься не только можно, но и нужно.
Дачные работы дня: важно обеспечить рассаде достаточное количество влаги.
Магия и мистика дня: от магических ритуалов и обрядов лучше отказаться, гадать – только в самом крайнем случае.
Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, не сбываются, что особенно обидно в случае, если они были приятными и сулили счастье.
Табу дня: под запретом праздное времяпрепровождение – несмотря на выходной, необходимо найти себе занятие – хотя бы свое хобби.
Цитата дня: «При наличии энтузиазма вы можете достичь всего» (Генри Форд).
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