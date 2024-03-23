Астрологический прогноз на 23 марта

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: деь благоприятен для любых начинаний, но поскольку сегодня выходной, они, скорее всего будут касаться решения бытовых или личных вопросов. Можно принимать важные решения, связанные со сменой места жительства и семейного статуса.

Символ дня: Горн – символ пробуждения и призыва к активным действиям.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: сиреневый, фиолетовый, лиловый, аметистовый.

Счастливые камни дня: сапфир, гиацинт, лазурит.

За какую часть тела отвечает: кишечник.

Болезни дня: болезни нынешнего дня кратковременны и проходят без осложнений, но только в том случае, если они не являются хроническими. Оперативного вмешательства и медицинских манипуляций на кишечнике необходимо избегать.

Питание дня: нужно избежать продуктов, которые могут раздражать кишечник – прежде всего, сладкого, острого и алкоголя.

Стрижка дня: стричься не только можно, но и нужно.

Дачные работы дня: важно обеспечить рассаде достаточное количество влаги.

Магия и мистика дня: от магических ритуалов и обрядов лучше отказаться, гадать – только в самом крайнем случае.

Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, не сбываются, что особенно обидно в случае, если они были приятными и сулили счастье.

Табу дня: под запретом праздное времяпрепровождение – несмотря на выходной, необходимо найти себе занятие – хотя бы свое хобби.

Цитата дня: «При наличии энтузиазма вы можете достичь всего» (Генри Форд).

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