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Астрологический прогноз на 23 марта

Астрологический прогноз на 23 марта

Горн - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: деь благоприятен для любых начинаний, но поскольку сегодня выходной, они, скорее всего будут касаться решения бытовых или личных вопросов. Можно принимать важные решения, связанные со сменой места жительства и семейного статуса. 

Символ дня: Горн – символ пробуждения и призыва к активным действиям. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: сиреневый, фиолетовый, лиловый, аметистовый. 

Счастливые камни дня: сапфир, гиацинт, лазурит. 

За какую часть тела отвечает: кишечник. 

Болезни дня: болезни нынешнего дня кратковременны и проходят без осложнений, но только в том случае, если они не являются хроническими. Оперативного вмешательства и медицинских манипуляций на кишечнике необходимо избегать. 

Питание дня: нужно избежать продуктов, которые могут раздражать кишечник – прежде всего, сладкого, острого и алкоголя. 

Стрижка дня: стричься не только можно, но и нужно. 

Дачные работы дня: важно обеспечить рассаде достаточное количество влаги. 

Магия и мистика дня: от магических ритуалов и обрядов лучше отказаться, гадать – только в самом крайнем случае. 

Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, не сбываются, что особенно обидно в случае, если они были приятными и сулили счастье. 

Табу дня: под запретом праздное времяпрепровождение – несмотря на выходной, необходимо найти себе занятие – хотя бы свое хобби. 

Цитата дня: «При наличии энтузиазма вы можете достичь всего» (Генри Форд). 

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