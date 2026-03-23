Астрологический прогноз на 23 марта
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: к работе над новыми делами, несмотря на понедельник, лучше не приступать: они приведут к результату, обратному ожидаемому, но можно ставить перед собой цели любого характера и разрабатывать тактику и стратегию из достижения.
Символ дня: вепрь.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: голубой, серый, бирюзовый, цвет морской волны.
Счастливые камни дня: мрамор, бирюза, розовый халцедон.
За какую часть тела отвечает: пищевод.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут привести к серьезным последствиям, поэтому реагировать на симптомы и обращаться к врачу нужно незамедлительно. С физическим нагрузками необходимо быть осторожными — они могут привести к травмам.
Питание дня: необходимо отказаться от продуктов брожения – квашеных огурцов и помидоров, капусты, поскольку они могут раздражать кишечник.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Дачные работы дня: можно прореживать рассаду.
Магия и мистика дня: можно читать заговоры и проводить обряды, цель которых — привлечение любви и удачи в делах.
Сны дня: сон с неприятным сюжетом означает, что у человека существуют проблемы со здоровьем, о которых он, возможно, даже не догадывается.
Табу дня: нельзя кого-либо обсуждать и — уж тем более! — осуждать.
Цитата дня: «Изменение порождает изменения» (Чарльз Диккенс).
