Астрологический прогноз на 23 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Поступки дня: время, когда нельзя допускать сомнения – как в своих силах, так и в направлении своих действий. Любое начинание – даже самого сложного и рискованного проекта – окажется успешным. День также благоприятен для встреч, которые еще вчера – в силу непредсказуемости их результатов – были под запретом.

Символ дня: орел, парящий в вышине.

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Число дня: 2.

Цвет дня: индиго, ультрамарин.

Камни дня: красная яшма, горный хрусталь.

За какую часть тела отвечает: лопатки, плечи, брюшина.

Болезни дня: велика вероятность травм, поэтому необходимо соблюдать осторожность при занятиях спортом и не поднимать тяжести. В случае плохого самочувствия нельзя заниматься самолечением – необходимо сразу же обратиться к врачу.

Афоризм дня: "Смотри на жизнь с высоты птичьего полета: ни пыли, ни ухабов".

Геометрическая фигура дня: квадрат.

Брак и отношения дня: нежелательно официально оформлять отношения и выяснять отношения с близким человеком.

Мистика дня: можно проводить магические ритуалы с помощью полудрагоценных камней и минералов.

Табу дня: опасность может нести в себя высота – нежелательно подниматься на верхние этажи зданий, особенно недостроенных и заброшенных.

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