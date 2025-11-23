- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 57
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 23 ноября
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно приступать к реализации бытовых проектов. В финансовом плане необходимо проявить разумную долю экономии и не тратить деньги на то, без чего можно обойтись.
Символ дня: Папирус.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: изумрудный.
Счастливые камни дня: зеленый нефрит.
За какую часть тела отвечает: гортань.
Болезни дня: от любых медицинских процедур нужно отказаться.
Питание дня: мясу и рыбе желательно предпочесть овощи, причем, тушеные или приготовленные на пару.
Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен.
Магия и мистика дня: можно создавать защитные талисманы и обереги.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому не стоит их игнорировать.
Табу дня: нельзя ломать ветки и рвать цветы
Цитата дня: «Опыт научил меня: если люди что-то делают против тебя, то, в конечном итоге, это идет тебе на пользу» (Индира Ганди).
