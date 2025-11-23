Астрологический прогноз на 23 ноября

Папирус / © Credits

Реклама

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно приступать к реализации бытовых проектов. В финансовом плане необходимо проявить разумную долю экономии и не тратить деньги на то, без чего можно обойтись.

Символ дня: Папирус.

Реклама

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: изумрудный.

Счастливые камни дня: зеленый нефрит.

Реклама

За какую часть тела отвечает: гортань.

Болезни дня: от любых медицинских процедур нужно отказаться.

Питание дня: мясу и рыбе желательно предпочесть овощи, причем, тушеные или приготовленные на пару.

Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен.

Реклама

Магия и мистика дня: можно создавать защитные талисманы и обереги.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому не стоит их игнорировать.

Табу дня: нельзя ломать ветки и рвать цветы

Цитата дня: «Опыт научил меня: если люди что-то делают против тебя, то, в конечном итоге, это идет тебе на пользу» (Индира Ганди).

Реклама

Читайте также: